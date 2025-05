Tenniswereld onder indruk van 'nieuwe superster': 'Dan slaat hij iemand volledig achter het behang'

Met het officiële afscheid van Rafael Nadal op Roland Garros, is het grandslamtoernooi van Parijs er een van nieuwe helden en toekomstige superhelden. De 18-jarige Braziliaan João Fonseca is één van de grootste talenten van de tenniswereld.

Fonseca is bezig aan zijn beste grandslamtoernooi tot nu toe. Dat is ook niet heel gek want de huidige nummer 55 van de wereld is bezig aan een opmars in de tenniswereld. Hij overleefde de eerste twee rondes van Roland Garros, waar hij iedere keer een grote schare fans en Braziliaans feestgedruis met zich meeneemt.

'Bijzonder jong'

"Dit is een bijzonder jong", stelt Tallon Griekspoor aan De Telegraaf. " Hij is op zijn leeftijd gewoon al een van de supersterren. Na Alcaraz en Jannik Sinner is hij de volgende naam. Waar je ter wereld ook tegen hem speelt, hij heeft overal hordes fans. Hij komt natuurlijk ook uit een sportgek land, dus dat helpt ook wel mee."

Fonseca stond begin dit jaar op de Australian Open pas op zijn eerste grandslamtoernooi. Hij won in december 2024 de finale van de Next Generation ATP Finals door te winnen van Learner Tien, een groot talent uit Amerika. In februari pakte hij als jonkie zijn eerste titel door op zijn eigen continent de Argentina Open te winnen.

Joao Fonseca

Dat Fonseca een speciale was, was direct te zien bij zijn debuut in Australië. Griekspoor kan het zich herinneren. Hij won van de als negende geplaatste Andrey Rublev. " En Rublev was niet eens boos hè. Die keek vol verbazing naar zijn team en zei: ’deze jongen slaat gewoon twee keer zo hard als ik’. En geloof mij, Rublev overpoweren, dat doe je niet zomaar."

Griekspoor ondervond de kracht van Fonseca persoonlijk. Hij sloeg een balletje in met de Braziliaan, op de trainingsbanen van Roland Garros. "D eze jongen slaat alle ballen door het geluid en lijkt geen handrem te hebben. Fysiek is hij sterk, hij kan goed serveren, goed retourneren en hij is nog zo jong he".

"De potentie van deze jongen is enorm. Ik denk dat hij nog anderhalf jaar nodig heeft, maar dan staat hij in de top-10. Als hij in zijn ritme speelt, dan slaat hij iemand volledig achter het behang."

Derde ronde

Fonseca speelt in de derde ronde van Roland Garros tegen de Brit Jack Draper. Het zal de eerste test zijn voor de 18-jarige tennisser: Draper is namelijk de nummer vijf van de wereld.

