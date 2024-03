Tenniskampioen Jannik Sinner gamet met Italiaanse voetbalsterren: 'Hele aardige man'

Jannik Sinner was afgelopen te gast bij de Italiaanse voetbalploeg. Sinner en de Azzurri waren tegelijkertijd in Amerika en konden zo elkaar ontmoeten. Sinner heeft een goede vriend in de selectie zitten: keeper Gianluigi Donnarumma.

"Ik ben goede vrienden met hem. Soms spelen we samen Call of Duty. Nu misschien wat minder, maar we houden in ieder geval altijd contact", zei Sinner tegen Tennis Channel. "Hij is een hele aardige man", zegt hij over de boomlange keeper van Paris Saint-Germain. Sinner vond het een hele eer om de Italiaanse voetbalsterren te ontmoeten.

'Gave ervaring'

"Ik kreeg de kans om met de spelers te praten. Dat was erg leuk. Het was een hele gave ervaring voor mij. Het is weer even iets anders. Ik hou er niet alleen van om te tennissen, maar ook buiten de baan bevind ik me graag in sportomgevingen. Ik hou van voetbal en als ik de kans krijg zou ik ook eens de NBA (basketbal, red.) willen zien."

Aandacht

Sinner heeft een fantastisch half jaar achter de rug. Met Italië won hij de Davis Cup en in januari won hij op de Australian Open zijn eerste grand slam. Mensen herkennen hem nu vaker dan ooit. "Ik zoek die aandacht niet", zegt de Italiaanse tennisser eerlijk. "Maar als mensen me herkennen, dan voelt dat goed. Het is een 'goed' probleem om te hebben, maar soms ook vervelend. Bijvoorbeeld als ik in een restaurant gewoon iets wil eten."