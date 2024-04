Stefanos Tsitsipas en Casper Ruud in finale Monte Carlo, nog geen finale voor Novak Djokovic in 2024

Stefanos Tsitsipas heeft zich ten koste van de Italiaan Jannik Sinner geplaatst voor de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo. Het werd 6-4, 3-6, 6-4 voor de als twaalfde geplaatste Griek, die zijn eerste eindstrijd van het seizoen gaat spelen. Daarin treft hij Casper Ruud, die won van Novak Djokovic.

Voor Sinner (22), de nummer 2 van de wereld, was het pas de tweede nederlaag van het seizoen. Vorige maand verloor hij op Indian Wells in drie sets van Carlos Alcaraz. In de derde set maakte Tsitsipas een 3-1-achterstand ongedaan. In de slotfase werd Sinner behandeld aan zijn bovenbeen.

Tsitsipas won het toernooi in Monte Carlo in 2021 en 2022. In de finale neemt hij het zondag op tegen de Serviër Novak Djokovic of Casper Ruud uit Noorwegen.

Novak Djkokovic

Casper Ruud, de nummer tien van de ATP-ranking, won van Novak Djokovic met t 4-6, 6-1 en 4-6. Djokovic speelde in 2024 tot nu toe slechts drie toernooien. Geen enkele keer bereikte hij de finale.

Griekspoor al vroeg uitgeschakeld

Tallon Griekspoor, Nederlands hooggeplaatste tennisser, kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin verloor hij met 2-1 van de nummer elf van de wereld, Alex de Minaur.