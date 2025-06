Fans van de markante tennislegende Boris Becker konden hun ogen niet geloven toen ze zijn Instagram-post zagen. In een grote onthulling met zijn veel jongere vrouw zagen de volgers bij Lilian iets opvallends.

Becker en zijn veel jongere vrouw Lilian (35) trouwden in 2024. Voor het tennisicoon is het zijn derde huwelijk. Het koppel gaf elkaar het jawoord in Italië en zijn tot op de dag van vandaag nog altijd samen.

Nu komt er dus ook een liefdesbaby. Lilian liet haar zwangere buik zien op Instagram. "Een klein wonder is onderweg", schreef Becker erbij. "Het beste moet nog komen."

Dit is tennisicoon Boris Becker: Wimbledon-sensatie met Nederlandse ex betaalde miljoenen na 'bezemkast'-affaire Boris Becker schokte de tenniswereld veertig jaar geleden door op 17-jarige leeftijd Wimbledon te winnen en dat zou uiteindelijk zeker niet de laatste keer zijn dat de Duitse tennislegende voor verbazing zorgde, maar meestal ging dat over randzaken. Zo zou hij zijn partner hebben bedrogen in de bezemkast, trouwde hij later met een Nederlandse vrouw én belandde hij in de gevangenis.

Het leven van de 57-jarige is erg bewogen geweest. Hij brak op jonge leeftijd door in de tenniswereld en won Wimbledon toen hij 17 jaar oud was. Tot op de dag van vandaag is hij daarmee de jongste kampioen op het heilige gras in het herenenkelspel.

Liefdesleven en kinderen

Ook zijn liefdesleven was geruchtmakend. Zo was er de 'bezemkastaffaire'. Zijn hoogzwangere ex-vrouw Barbara lag met weeën in het ziekenhuis, terwijl Becker het erg gezellig had met een serveerster in de bezemkast van een restaurant. Met haar verwekte hij ook nog een buitenechtelijk kind.

Kinderen

Na een DNA-test bleek hij daadwerkelijk de vader van dochter Anna. Met Barbara heeft hij twee kinderen: Noah en Elias. Becker stapte in 2009 in het huwelijksbootje met het Nederlandse model Lilly, die in 1976 geboren werd in Rotterdam als Sharlely Kerssenberg. Het stel krijgt een jaar later samen een zoon: Amadeus. De baby met Lilian zal dus het vijfde kind worden van Becker.

Volgers van het tennisicoon zijn dolblij voor het stel en de felicitaties stromen binnen onder het bericht op Instagram. Ze wensen het koppel veel geluk toe.

Slecht nieuws in aanloop naar Wimbledon

Becker zou normaliter namens de BBC op Wimbledon actief zijn als analist, maar de drievoudig winnaar van het toernooi kreeg in aanloop naar de Grand Slam in Engeland slecht nieuws. Hij hoopte na zijn gevangenisstraf voor belastingontduiking weer een bezoekje te brengen aan zijn geliefde toernooi, maar de BBC had geen zin om Becker aan te nemen. De afgelopen jaren was hij een graag geziene commentator op de Britse publieke omroep tijdens Wimbledon. Op Roland Garros werkte hij voor TNT Sports in Frankrijk.