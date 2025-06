Daphne Deckers (56), de vrouw van ex-toptennisser Richard Krajicek (winnaar van Wimbledon in 1996), is deze week gestopt met iets wat ze al 25 jaar deed. En dat valt de presentatrice, schrijfster en ondernemer uiteraard zwaar. Maar ze kijkt dankbaar terug.

In 2000 begon Deckers met een wekelijkse column voor De Telegraaf. Eind juni 2025 sluit ze een kwart eeuw aan stukkies schrijven af met haar afscheidscolumn. " Ik zou zoveel willen zeggen", zo vast ze de lastige taak samen om afscheid te nemen.

" Van het jaar 2000 tot nu schreef ik meer dan 1250 columns over alles wat me heeft beziggehouden", zo blikt ze terug. "Over opvoeden en afzien, Marie Kondo en LEGO, de nieuwe mores en de clitoris, braadworst of tofu, al het gedoe over #metoo – ik heb echt overal over geschreven."

Lege nest

Waar Deckers veel plezier aan beleefde, is dat er veel reacties kwamen op haar schrijsels. Ze tikte de teksten in haar eentje, achter een computer. Maar doordat de columns veel weerklank kregenm voelde ze zich tijdens het schrijven nooit eenzaam.

Ook vindt ze het bijzonder dat zij en haar lezers samen door die kwart eeuw zijn gereisd: " Van de geboorte van een moeder tot het lege nest: we hebben het allemaal samen doorlopen."

Richard Krajicek

Ze eindigt met een persoonlijke noot. Richard werd onlangs geopereerd en dat heeft het leven van het gezin Krajicek op de kop gezet. " Richards borstkas was open gezaagd", zegt ze over de operatie waarbij zijn verwijde aorta een kunstmatig hoesje kreeg aangemeten.

De zorgen en onrust hebben Deckers aan het denken gezet. " Maar alles gaat gelukkig weer goed met hem, wat mij heeft geïnspireerd om de komende tijd eens te onderzoeken waar míjn hart sneller van gaat kloppen", schrijft ze. En de resultaten daarvan gaan we vast de komende tijd ontdekken.

Mindere dag

Krajicek zei onlangs tegen De Telegraaf dit over zijn herstel: "Ik heb af en toe een mindere dag. Ik kan eigenlijk heel veel, maar rust is belangrijker dan activiteit. Nu lig ik twaalf uur per dag op bed, maar in het begin was het bijna twintig uur. En dan mag je ook niet op het scherm van je telefoon kijken en niet meer dan één kilo tillen."

