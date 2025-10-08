Boris Becker schokte de tenniswereld veertig jaar geleden door op 17-jarige leeftijd Wimbledon te winnen en dat zou uiteindelijk zeker niet de laatste keer zijn dat de Duitse tennislegende voor verbazing zorgde, maar meestal ging dat over randzaken. Zo zou hij zijn partner hebben bedrogen in de bezemkast, trouwde hij later met een Nederlandse vrouw én belandde hij in de gevangenis. Van dat alles is een boek gemaakt.

Boris Franz Becker wordt op 22 november 1967 geboren in het toenmalige West-Duitsland. De kleine Boris groeide op in een katholiek gezin, maar later zal hij alles doen wat God verboden heeft. Vader Karl-Heinz weet dat op dat moment nog niet en hij staat als oprichter van een tenniscentrum aan de basis van de loopbaan van zijn zoon.

Wimbledon-sensatie

Waar sommige spelers lang geduld moeten hebben voor ze grote titels winnen, is dat bij Becker niet het geval. Hij zorgt in 1985 voor een enorme sensatie door op 17-jarige leeftijd Wimbledon te winnen. Tot op de dag van vandaag is hij daarmee de jongste kampioen op het heilige gras in het herenenkelspel.

Becker verdedigt een jaar later zijn titel met succes en zou later nog een derde titel op het gras winnen. Ook wint hij in 1989 de US Open en is hij in 1991 en 1996 de beste op de Australian Open. In 1991 wordt hij ook nog eens de nummer 1 van de wereld. Samen met landgenoot Michael Stich pakt hij op de Olympische Spelen van 1992 goud in het dubbelspel.

i Boris Becker met de Wimbledon-beker in 1986. © Getty Images

'Boom Boom' Becker

De Duitser maakt jarenlang indruk met zijn harde service en sterke spel aan het net. Het levert hem allerlei bijnamen op, maar 'Boom Boom' Becker is nog altijd een begrip in de tenniswereld. Ook is zijn naam onlosmakelijk verbonden aan het duiken naar de bal. Hij zorgt met zo'n actie tijdens de gewonnen Wimbledon-finale van 1986 tegen Ivan Lendl voor een iconisch punt.

Becker verliest halverwege de jaren '90 zijn motivatie in het tennis, maar ondertussen wordt hij naast de baan steeds actiever. Hij trouwt in december 1993 met zijn Barbara en een maand later bevalt zij van hun eerste zoontje Noah. Vijf jaar later komt daar met Elias nog een zoon bij, maar vlak daarna klapt hun huwelijk door een nog altijd beroemde affaire.

'Bezemkast'-affaire

Terwijl Barbara met weeën in het ziekenhuis ligt, besluit Boris nog even een paar biertjes te gaan drinken in een restaurant. Daar heeft hij het erg gezellig met een serveerster en de twee duiken volgens de verhalen samen de bezemkast in. Hun avontuurtje heeft grote gevolgen, want Boom Boom Becker bedriegt niet alleen zijn hoogzwanger vrouw, maar verwekt ook nog eens een buitenechtelijk kind.

De Duitser houdt tijdlang vol dat de twee elkaar enkel mondeling hebben onderzocht en dat het kind dus niet van hem kan zijn. Later komt hij terug op die uitspraken en een DNA-test geeft uitsluitsel: Becker is toch echt de vader van dochter Anna.

Het kost hem zijn huwelijk én hij moet Barbara liefst veertien miljoen euro betalen. Jaren na de affaire wil hij wel nog één ding ophelderen: zijn bedrog had niet in de bezemkast plaatsgevonden, maar in het trappenhuis van het restaurant. Desondanks wordt er nog altijd gesproken over de 'bezemkast'-affaire.

Nederlandse ex-vrouw

Becker wordt jaren later ook een geliefd onderwerp in de Nederlandse showbizzwereld door zijn tweede huwelijk. Hij stapt in 2009 in het huwelijksbootje met het Nederlandse model Lilly, die in 1976 geboren werd in Rotterdam als Sharlely Kerssenberg. Het stel krijgt een jaar later samen een zoon: Amadeus.

Ook dit huwelijk klapt: ze gaan in 2018 uit elkaar. Lily, die nog altijd de achternaam van de tennislegende gebruikt, wint eerder dit jaar in een Duitse realityshow veel geld en uit haar optredens blijkt dat de twee nog altijd niet op goede voet met elkaar staan.

Coach Novak Djokovic

Becker duikt tussen al die perikelen eind 2013 plotseling weer op in een officiële functie in de tenniswereld. De Duitser is vaak te horen als commentator en analist, maar Novak Djokovic besluit om hem aan te stellen als zijn coach en dat wordt een groot succes. Met Becker aan zijn zijde wint de Serviër in drie jaar tijd zes grandslamtitels. Hoogtepunt is de eindzege op Roland Garros in 2016, waarmee Djokovic zijn collectie grandslamtitels compleet maakte.

Celstraf

Becker komt ondertussen ook om een andere reden in opspraak, want in 2022 wordt hij in Engeland veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Hij is eerder al failliet verklaard, maar blijkt toch nog 2,5 miljoen euro achter te hebben gehouden. Becker zit uiteindelijk slechts acht maanden vast. Voorwaarde voor zijn vrijlating is wel dat hij het land zou verlaten. De Duitser keert daarop terug naar zijn thuisland en mag pas sinds kort weer Engeland in.

Overigens probeert Becker eerder op een bizarre manier onder het faillisement uit te komen. Hij beweert namelijk dat hij een diplomaat is voor de Centraal Afrikaanse Republiek en dat er daarom geen faillisement kan worden uitgesproken. Het land ontkent dat, maar Becker houdt in eerste instantie nog stug vol. Uiteindelijk trekt hij zijn claim toch in. Met alle gevolgen van dien.

Derde huwelijk

Becker is ondanks alle problemen in zijn leven toch weer gelukkig in de liefde, want in 2024 trouwt hij voor een derde keer. Deze keer is de 23 jaar jongere Lilian 'de gelukkige'. Het koppel geeft elkaar het jawoord in Italië en zijn tot op de dag van vandaag nog altijd samen.

En er komt zelfs nog een liefdesbaby. Dat deelde het stel eind juni op Instagram. Lilian is zwanger en de oud-tennisser verwacht dus zijn vijfde kind. "Het mooiste moet nog komen", waren zijn woorden bij een video van zijn zwangere vrouw.

Boek in Nederland promoten

Heel wat beleeft dus en dat vat hij allemaal samen in de autobiografie Inside: Winnen. Verliezen. Opnieuw beginnen. Het is een openhartig verslag van zijn veelbewogen leven – van grootse triomfen tot diepe inzinkingen. Becker kwam er zelfs voor naar Nederland, om bij talkshows het boek te promoten. Dat deed hij bij de show van Eva Jinek en Vandaag Inside.