Alexander Zverev zit niet in de beste periode van zijn tennisloopbaan en na zijn pijnlijk vroege uitschakeling op Wimbledon deed de Duitser een boekje open over zijn gevoelens. Zijn openhartigheid maakt indruk.

"Alexander Zverev is heel erg open over het feit dat hij niet lekker in zijn vel zit", vertelt voormalig tophockeyster Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke maandag maakt met oud-ploeggenote en vriendin Ellen Hoog. " Wimbledon verliep niet vlekkeloos en hij lag er al in de eerste ronde uit. Daarna liet hij een hele analyse los over hoe de wedstrijd ging. Hij gaf alle lof aan zijn tegenstander, maar vertelde ook dat hij heel eenzaam is."

"Hij vertelde dat hij probeert uit het gat te komen waar hij in zit, maar dat hem dat vooralsnog niet lukt. Ik vind dat wel knap. Je zit daar toch alleen aan zo’n tafel met allemaal journalisten voor je. Zelf dan zit je alleen en dat voelt denk ik ook wel alleen. Het klinkt gewoon zo depressief, zo zielig.”

'Thuis met een burn-out'

“Ik denk dat als hij gewoon bij een bedrijf had gewerkt, dat hij thuis had gezeten met een burn-out", is Hoog duidelijk. "Maar dit is topsport en dat is natuurlijk kneiterhard. Want je moet door en zeker in het tennis. Want je moet zoveel toernooien spelen om hoog in die ranking te blijven staan. En je topsportcarrière is ook maar kort. Dus je moet maar door en door."

"Maar hij zag er wel heel erg depressief uit. Het is natuurlijk ook wel zaak dat je kijkt naar de mens achter de sporter. Hij heeft echt zorg nodig. Om er toch even uit te stappen om daarna een iets duurzamere carrière op te bouwen. Als hij zo doorgaat, is hij heel snel heel klaar. Kijk naar Simone Biles en Naomi Osaka, die zijn er bewust even tussenuit gestapt om mentaal weer helemaal op te laden, alles op een rijtje te krijgen en daarna weer te presteren.”

'Professionele hulp'

"Biles en Osaka hebben een heel traject gehad met therapeuten", voegt Van As toe. "En hij geeft ook aan dat hij echt professionele hulp nodig heeft. Voor het eerst in zijn leven. Hij ziet het dus zelf ook wel, dat het met zijn team niet gaat lukken, dat hij echt iemand nodig heeft.”

Hoog: “Je kijkt als sporter heel erg naar de korte termijn en dan ga je best wel je grenzen over. Maar de mens achter de sporter is in dit geval even veel belangrijker.” Van As: “En dat is dus zo moeilijk als je die druk voelt.”

Hoog: “Wel alleen maar heel veel respect dat hij dit open en bloot communiceert, ik denk dat dat alleen maar het gesprek opent voor andere sporters.” En dat is een goede zaak, stelt Van As: “Ik denk dat er velen met hem zijn."

