Tennisser Grigor Dimitrov heeft een afschuwelijke dag op Wimbledon achter de rug. De 34-jarige Bulgaar leek te winnen van nummer één van de wereld Jannik Sinner, maar viel plots met een blessure uit. Zijn Hollywood-vriendin sprak lieve woorden uit richting haar nieuwe vriend.

Het is de vijfde keer op rij dat Dimitrov met een blessure afhaakt op een grandslamtoernooi. Tegen Sinner leek het eindelijk te lukken. De ervaren tennisser stond met 2-0 in sets voor en zag zijn niet-fitte sinds game één worstelen op het heilige gras van Wimbledon. Plots greep Dimitrov naar zijn oksel en hurkte naar de grond. Het was einde verhaal voor de nummer 21 van de wereld.

Steun van Hollywood-vriendin

Zijn nieuwste vriendin, Eiza González, steekt via haar Instagram Stories Dimitrov een hart onder de riem. "Liefde van mijn leven. Ik kan niet trotser op je zijn", schrijft ze bij een foto van de Bulgaar.

"Jij bent MEER dan fenomenaal. Dit is slechts een moment dat voorbij gaat en je nog sterker zal maken. Maar naar jou kijken vandaag, samen met de rest van de wereld, was een herinnering aan wie JIJ bent. Je bent een winnaar. We hebben het allemaal gezien. En je doet het weer. Ik hou van je."

Dimitrov openbaarde recent zijn relatie met de Mexicaanse actrice González. Zij is naast Mexicaanse telenovela's bekend van populaire films als 'Baby Driver', 'Hobbs & Shaw' en 'Godzilla vs. Kong'. Ook heeft ze zich gewaagd aan een muzikale carrière en heeft al twee albums uitgebracht.

Dimitrov, de charmeur

Grigor Dimitrov staat bekend om zijn relaties met topvrouwen, waaronder Maria Sharapova en Serena Williams, die in die tijd grote rivalen waren op de baan. Na zijn breuk met Sharapova had Dimitrov een relatie met zangeres Nicole Scherzinger.

Ook onderhield Dimitrov een relatie met Lolita Osmanova, dochter van Eldar Osmanov, die ooit een van de rijkste mensen ter wereld was.

