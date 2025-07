In Duitsland maken ze zich flinke zorgen om toptennisser Alexander Zverev. De 28-jarige Duitser deed na zijn uitschakeling op het gras van Wimbledon een aantal 'alarmerende uitspraken' over zijn mentale gesteldheid.

Dat werd in het thuisland van de tennistopper direct opgepikt. Boulevrdblad Bild noemt de teksten van Zverev 'alarmerend' en merkte ook op dat zijn vriendin, Sophia Thomalla, niet in Londen aanwezig was om de nummer drie van de wereld te steunen. "Hij zit er volledig doorheen", zo luidt de kop boven een artikel over de tennisser.

Zverev moet Wimbledon al na de eerste ronde verlaten. Hij werd door de Fransman Arthur Rinderknech uitgeschakeld in de eerste ronde: 6-7, 7-6, 3-6, 7-6 en 6-4. Na afloop sprak hij openhartig over zijn gevoelens. "Ik voel me heel eenzaam op sommige momenten. Mentaal gezien heb ik veel problemen gehad sinds de Australian Open. Ik weet gewoon niet hoe, maar ik probeer uit dit dal te klimmen."

Ook het Duitse NTV zag opmerkelijke persconferentie na zijn verloren partij. "Hij geeft een inkijkje in zijn emotionele wereld", schrijft het medium. Zverev vertelt onder meer dat buiten de baan alleen zijn dochtertje (4) hem gelukkig maakt. Mayla woont met haar moeder Brenda Patea (31) in Berlijn en erg vaak ziet hij haar dus niet.

Therapie

De 28-jarige Duitser overweegt om professionele hulp in te schakelen. "Voor het eerst in mijn leven denk ik dat ik therapie nodig heb. Ik heb veel moeilijke periodes doorstaan, in de media en in mijn leven. Maar ik heb me nooit zo leeg gevoeld."

Naast zijn tennisprestaties kwam Zverev ook veel in de media vanwege een rechtszaak tegen zijn ex-vriendinnen Olga Sharypova en Brenda Patea, de moeder van zijn dochter Mayla. Zij beschuldigden hem van mishandeling. Er werd een schikking getroffen en dus blijft het onduidelijk of hij schuldig was.

Vernedering

Nu is hij samen met Duitse presentatrice Thomalla. Zij was niet aanwezig op het grandslamtoernooi in Londen vanwege opnames. Volgens Bild zou ze eigenlijk later in het toernooi nog afreizen naar Engeland. "Maar dat is na de sensationele vernedering van haar geliefde niet meer nodig."

Zverev kwam in al zijn deelnames op het heilige gras van Londen nooit verder dan de vierde ronde. Die beste prestatie haalde hij in 2017, 2021 en 2024. Eén keer eerde strandde hij in de eerste ronde, dat was in 2019. Zes jaar later was dat opnieuw het eindstation voor de nummer 3 van de wereld, die moeite had met het aanvallende spel van zijn tegenstander.

