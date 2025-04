Herstelde Tallon Griekspoor start terugkeer met financiële meevaller na opgelopen schade in Miami

De bannkrekening van Tallon Griekspoor is weer wat extra gespekt. De Nederlandse tennisser boekte een overwinning op het ATP-toernooi van Marakkech. Griekspoor ontbrak onlangs in Miami, dus had wat schade in te halen.

Griekspoor rekende in drie sets af met de Spanjaard Pablo Carreño Busta, winnaar van olympisch brons in 2021. De eerste set hielden beide tennissers elkaar in evenwicht, waarna Griekspoor dominant was in de tiebreak: 7-1. In de tweede set vielen er drie breaks. Carreño Busta plaatste er eentje meer dan Griekspoor, waardoor er een beslissende set kwam. Daarin ging de Nederlander meteen door de opslag van zijn tegenstander heen, wat voldoende bleek.

Het was Griekspoors eerste partij, maar hij stroomde in bij de tweede ronde. Dat betekent dat hij door zijn overwinning de laatste acht al heeft behaald. Daarmee is hij verzekerd van 18.000 euro aan prijzengeld. "Ik ben heel blij met deze overwinning. Het is altijd lastig om terug te keren op gravel. Daar had ik sinds de Olympische Spelen van vorig jaar niet meer op gespeeld", zei Griekspoor tijdens een kort interview na afloop op de baan. "Ik ben tevreden over mijn ontwikkeling en zie ernaar uit om hier in ieder geval nog een ronde te mogen spelen."

Dit is Tallon Griekspoor: toptennisser groeide op met 'drie vaders' en schreef geschiedenis met Nederland Tallon Griekspoor hoort inmiddels bij de grote namen in de tenniswereld. De Haarlemmer, die zijn bijzondere naam dankt aan een Amerikaanse motorcrosser, brak in 2023 definitief door met twee toernooizeges en schreef een jaar later Nederlandse tennishistorie. Toch blijft hij altijd 'dat kleine broertje' in zijn sportieve familie.

Griekspoor speelt tegen de Italiaan Mattia Bellucci (23) om een plek bij de laatste vier.

Financiële tegenvaller in Miami

Griekspoor was halverwege maart goed op Indian Wells, de onofficiële vijfde grandslam van het jaar. Daar bereikte hij de kwartfinales, waarin Holger Rune uit Denemarken te sterk bleek. Ondanks het goede gevoel meldde Griekspoor zich af voor het masterstoernooi van Miami. Hij had te veel last van een enkelblessure, waardoor hij veel prijzengeld misliep. Meedoen aan de eerste ronde zou al meer dan 20.000 euro opleveren. De winnaar ging naar huis met meer dan 1 miljoen euro.

Zorgen om toptennisser Novak Djokovic blijken terecht na mislopen jubileum tegen tiener (19) Novak Djokovic heeft in de nacht van zondag op maandag verzuimd op een fraai jubileum te vieren. De 37-jarige tennislegende uit Servië moest daarvoor winnen van een jong talent uit Tsjechië, maar dat liep na een chaotische aanloop mis in de finale.

Voorbereiding op Monte Carlo

Bij zijn afmelding voor Miami sprak Griekspoor de hoop uit om mee te doen aan het graveltoernooi van Marrakech. Dit ter voorbereiding van de Masters in Monte Carlo. Dat toernooi begint dinsdag en geld weer als voorafje op de tweede grandslam van het jaar: Roland Garros.