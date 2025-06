Historische finales Roland Garros: eerste keer in 41 jaar dat top vier wereldranglijst in finale staat

Dit weekend staan de finales van Roland Garros op het programma. De mensen met een kaartje zullen zeker niet teleurgesteld zijn met de namen in die finales, want zowel bij de mannen als bij de vrouwen staan de nummer één en twee van de wereld in de eindstrijd. Iets dat niet vaak voorkomt.

Voor het eerst in 41 jaar staan de nummers één en twee van zowel de mannen- als de vrouwenranglijst in de finales van Roland Garros. Jannik Sinner (23, ATP-1), Carlos Alcaraz (22, ATP-2), Aryna Sabalenka (27, WTA-1) en Coco Gauff (21, WTA-2) zijn de vier finalisten in Parijs.

Het tweede Grand Slam-toernooi van 2025 bezorgt tennisfans een bijzonder moment. De top twee van de mannen en de top twee van de vrouwen hebben zich geplaatst voor de finales.

Geschiedenis herhaalt zich

Bij de mannen was toptennisser Jannik Sinner foutloos en bereikte de finale zonder setverlies. Carlos Alcaraz, de nummer twee van de wereld, toonde wisselvallig spel, maar had ook ongelooflijke momenten.

Bij de vrouwen verloren zowel Aryna Sabalenka als Coco Gauff een set. De twee tennissterren staan tegenover elkaar in hun elfde onderlinge duel. De stand is 5-5, met 1-1 in finales.

Terug naar 1984

Het is 41 jaar geleden dat de nummers één en twee van de wereldranglijst de finale van Roland Garros bereikten. In 1984 waren John McEnroe, Ivan Lendl, Martina Navratilova en Christ Evert de finalisten in Parijs.

Bij de mannen maakte Lendl een spectaculaire comeback van een 0-2 achterstand en won met 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5, waarmee hij zijn eerste Grand Slam-titel veroverde. Bij de vrouwen won Navratilova met 6-3, 6-1.

Volgens OptaAce, als we niet alleen naar Roland Garros kijken, maar naar alle vier Grand Slams, was het in 2013 bij de US Open dat de nummers 1 en 2 van de ATP- en WTA-ranglijst de finale haalden. Toen werd Novak Djokovic verslagen door Rafael Nadal met 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 en won Serena Williams van Victoria Azarenka met 7-5, 6-7 (6), 6-1.

De finale tussen Sabalenka en Gauff is op zaterdag 7 juni om 16:00 uur. De wedstrijd tussen Sinner en Alcaraz is op zondag 8 juni, ook om 16:00 uur.