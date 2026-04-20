Toptennisster Aryna Sabalenka heeft bij de Laureus Sports Awards de belangrijkste titel voor vrouwen gewonnen: sportvrouw van het jaar. De in Belarus geboren meervoudig grandslamwinnares was eventjes sprakeloos.

Nadat Sabalenka (27) in Milaan het podium van de Laureus Sports Awards had beklommen, mocht ze de prijs in ontvangst nemen uit handen van tennisicoon Boris Becker. Ze zei: "Oh gasten... Ik tril ervan! Na het horen van al die geweldige verhalen. Het is zo inspirerend."

"Als ik de lijst bekijk met eerdere winnaars, dan voelt het heel gek aan dat mijn naam daar bij komt te staan, bij die legendes. Ik ben emotioneel, eerlijk gezegd, en sprakeloos. Dit is groots."

Tennis

Bij de mannen werd ook een tennisser uitgeroepen tot winnaar: Carlos Alcaraz is de sporter van het jaar. Tennis domineert dus de twee categorieën van de Laureus Awards met het meeste aanzien. Ditmaal waren er geen Nederlanders genomineerd. Max Verstappen werd in 2022 de sportman van het jaar, nadat hij het jaar ervoor zijn eerst Formule 1-wereldtitel won.

Agressie

Laatst sprak Sabalenka tegen Esquire over haar 'dubbele persoonlijkheid'. "Tot het einde van mijn leven heb ik iets nodig waarin ik mijn agressie kwijt kan", zei ze. Als ze niet zou tennissen, zou ze misschien gaan boksen.

"Of modellenwerk, als plus size-model", oppert de 27-jarige. "Ik heb het gevoel dat ik die twee persoonlijkheden goed kan balanceren", vervolgt ze. "Op de baan ben ik behoorlijk agressief en emotioneel. Dat heb ik nodig om mijn beste spel te laten zien. Daarbuiten ben ik een totaal ander persoon."

Sunshine Double

Sabalenka heeft eerder deze maand net als vorig jaar het toernooi van Miami gewonnen. De Belarussische nummer 1 van de wereldranglijst klopte in de finale de als vierde geplaatste Amerikaanse Coco Gauff in drie sets: 6-2 4-6 6-3.

Sabalenka was twee weken geleden al de beste in Indian Wells en schreef zo voor het eerst de 'Sunshine Double', oftewel opeenvolgende eindzeges in de toptoernooien van Indian Wells en Miami, op haar naam. Sabalenka is de vijfde tennisster die daar in slaagt en de eerste sinds de Poolse Iga Swiatek in 2022.

Verloofd

Ze is verloofd met haar partner Georgios Frangulis. Sabalenka deelde op Instagram een video waarop het huwelijksaanzoek te zien is. "Jij & ik, voor altijd. 3.3.26", staat in het bijschrift. "Ik had duidelijk geen idee dat dit ging gebeuren", schreef zij verder in haar Instagram Stories.Sabalenka is viervoudig grandslamwinnares en is de huidige nummer 1 op de wereldranglijst. De tennisster heeft sinds 2024 een relatie met de Braziliaanse zakenman Frangulis.