'Gelukkige' toptennisser Jannik Sinner geniet van finaleplaats Roland Garros: 'Ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben'

Jannik Sinner won vrijdag in de halve finale van Roland Garros van Novak Djokovic. Hij staat zondag in de eindstrijd in parijs tegen de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz. De nummer één van de wereld verwacht een lastige partij.

Jannik Sinner keek kort na zijn zege op Novak Djokovic al uit naar de finale op Roland Garros waarin hij Alcaraz treft. "Het wordt moeilijk. Op basis van het verleden sta ik er niet zo goed voor", vertelde de Italiaanse tennisser, die in de onderlinge confrontaties met de Spaanse titelverdediger met 7-4 achter staat. "Ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben."

Sinner had zojuist Djokovic in drie sets verslagen in een partij die drie uur en een kwartier duurde. "Novak heeft zo veel bereikt, hij is de beste tennisser aller tijden. Natuurlijk probeer je daar niet aan te denken als je met de warming-up bezig bent, maar je voelt de spanning", vertelde hij in het interview op de baan in Parijs.

Na afloop was hij dolblij. "Ik geniet zeker van deze overwinning, ben heel gelukkig. Maar morgen gaan we denken aan de finale."

Mazzel voor Carlos Alcaraz

Alcaraz kon in zijn halve finale tegen Lorenzo Musetti profiteren van een blessure van zijn Italiaanse tegenstander. De 22-jarige titelverdediger verloor de eerste set, waarna de tweede in zijn voordeel werd beslist met een tiebreak. Hij herpakte zich en won de derde set met 6-0. . Halverwege riep Musetti de fysio bij zich, die voelde aan zijn bovenbeen. In de vierde set besloot hij op te geven.

