Stijlvol gebaar van toptennisser Carlos Alcaraz na opgave tegenstander in halve finale Roland Garros

Carlos Alcaraz is finalist van Roland Garros. Maar daar kwam het nodige geluk bij kijken. De Spanjaard verloor de openingsset van de Italiaan Lorenzo Musetti, alleen die haakte uiteindelijk geblesseerd af. Alcaraz leefde mee met zijn tegenstander en zorgde voor een 'stijlvol gebaar'.

Musetti moest zich vroeg in de vierde set uit de halve finale van Roland Garros tegen Alcaraz terugtrekken. De Italiaan dreigde te verrassen na een vroege voorsprong in sets, maar kon de wedstrijd niet uitspelen vanwege een dijbeenblessure. Na slechts twee games in de vierde set gooide hij de handdoek in de ring en stuurde zo Alcaraz naar de finale.

De twee spelers omhelsden elkaar hartelijk bij het net, waarna Alcaraz zijn stijlvolle kant liet zien door Musetti te applaudisseren toen hij het veld verliet. Het was niet de manier waarop hij had willen winnen, terwijl zijn tegenstander er bedrukt uitzag terwijl hij terugliep naar de kleedkamer.

Lovende woorden

"Het is nooit leuk om zo te winnen", zei Alcaraz in het interview op de baan. "Hij heeft een geweldig gravelseizoen gespeeld, waarin hij in alle grote toernooien de halve finale heeft bereikt. Hij is volgens mij pas de vijfde tennisser die dat heeft gedaan. Ik wens hem een goed herstel."

Alcaraz gaf toe dat hij het in het begin lastig had. "Ik was opgelucht toen ik de tweede set won. In de derde set wilde ik wat agressiever spelen en hem meer onder druk zetten."

De fan Alcaraz

De Spanjaard vertelde na afloop dat hij zeker gaat kijken naar de andere halve finale tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic. "Ik ga dat niet missen. Het is een van de beste tenniswedstrijden die we momenteel hebben. Ik ga kijken en ervan genieten. Ik ben een grote tennisfan!"

