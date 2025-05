Tennislegende Rafael Nadal in tranen bij groots afscheid op Roland Garros, zijn vrouw en ouders kijken vol emoties toe

Rafael Nadal kreeg zondagmiddag een waardig afscheid van 'zijn' Roland Garros. De Spaanse tennisser, die eind 2024 stopte met proftennis en recordhouder is op het Franse gravel, zag bij binnenkomst in het hoofdstadion dat het uitzinnige publiek speciale kleding voor hem had aangetrokken.

De duizenden tennisfans op de tribune waren bijna allemaal gehuld in de kleur van het gravel van Roland Garros: roestbruin. Dat leverde een zee aan kleur op van de favoriete ondergrond van Nadal. De stadionspeaker raakte vervolgens bijna buiten adem van het opnoemen van alle jaartallen waarin Nadal de Grand Slam won.

🎾🇫🇷 | Rafael Nadal was veertien keer de beste op Roland Garros. De 'King of Clay' wordt op zijn geliefde gravel uitgezwaaid door het uitzinnige publiek. Schakel live in voor het afscheid van een tennislegende. 🇪🇸



📺 Stream tennis op HBO Max pic.twitter.com/2XWAvj3BVL — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 25, 2025

Tranen

Een aantal fans hield het al niet droog bij de opkomst van Nadal op center court. Hij maakte een buiging en kreeg daarna een tranentrekker voorgeschoteld. Op de schermen werden beelden getoond van de vele hoogtepunten van de Spaanse gravelkoning op Roland Garros. Op dat moment hield Nadal het zelf ook al niet meer droog. Met tranen in zijn ogen keek hij naar zichzelf.

Afwezig tennisicoon Rafael Nadal zorgt voor groot feest op Roland Garros Roland Garros gaat zondag van start, maar alle ogen zijn op de eerste dag van het toernooi niet gericht op de deelnemers van dit jaar. De opening staat volledig in het teken van de speciale ceremonie rond recordkampioen Rafael Nadal. Voor zijn fans is het enorm balen dat we hem niet meer als speler zien in Parijs, maar volgens Sportnieuws.nl-tenniswatcher Noah Hoogenboezem is het juist heel goed nieuws voor alle tennisliefhebbers.

Vrouw huilt mee

Amper bekomen van de emoties die hij kreeg van de beelden, moest hij natuurlijk ook woorden spreken. Gelukkig kon hij even op adem komen door de minutenlange lofzang vanaf de tribunes. Zijn vrouw huilde mee, met hun zoontje op hun arm. De Nadals zijn ook nog in verwachting van hun tweede kindje. Met 'Rafa, Rafa' toegezongen kreeg Nadal eindelijk de microfoon.

Dit is de vrouw van Rafael Nadal: slimme Mery Xisca is na moeizame zwangerschap opnieuw in verwachting met jeugdliefde Rafael Nadal was jarenlang een van de beste tennissers ter wereld, maar hij nam eind vorig jaar afscheid. In de aankondiging van zijn pensioen wilde de Spaanse toptennisser één heel speciaal iemand bedanken: zijn vrouw. Lees hier alles wat je moet weten over Maria Francisca Perello.

'Belangrijkste tennisbaan uit mijn carrière'

In het Frans had hij het erover dat het moeilijk was om iets te zeggen, maar bedankte hij wel zijn lange tijd. In het Engels ging hij vervolgens verder met het bedanken van de organisatie van Roland Garros. "De belangrijkste tennisbaan van mijn carrière", omschreef hij het. "Het is een fantastisch verhaal geworden, dat begonnen is in 2004."

Dit is Rafael Nadal: gravelkoning huilde tranen met tuiten door Roger Federer en verwacht tweede kind met jeugdliefde Rafael Nadal nam eind 2024 na een indrukwekkende carrière afscheid als tennisser. De Spaanse vechtersjas was jarenlang onverslaanbaar op gravel, won Roland Garros maar liefst veertien keer en liet tennisfans genieten van zijn rivaliteit met Roger Federer en Novak Djokovic. Nadal kon daarbij altijd op de steun rekenen van zijn jeugdliefde met wie hij binnenkort opnieuw een baby verwacht.

'Bedankt voor alles'

Nadal had veel voorbereid, maar besloot maar om verder te gaan uit zijn hoofd. Hij richtte zich tot zijn vrouw, die hij de fijnste steunpilaar noemde. "We hadden twintig jaar geleden nooit kunnen bedenken dat we hier zouden zijn. Bedankt voor alles en voor het makkelijker maken van mijn leven."

Huilende Rafael Nadal wordt compleet verrast door 'oude vijanden' bij memorabel eerbetoon op Roland Garros: 'Het betekent heel veel voor me' Roland Garros eerde Rafael Nadal met een speciale trofee én een eeuwig betoon van respect voor de Spaanse tennislegende. Op het gravel van Parijs beleefde Nadal een emotioneel afscheid, zeker toen zijn aartsrivalen hem verrasten.

Ook de ouders van Nadal hielden het niet droog toen hun zoon hen bedankte. De fans kregen het slotwoord van Nadal. "Jullie hebben mij ook een beetje Frans laten voelen."

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.