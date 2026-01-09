Stan Wawrinka heeft definitief een wildcard voor de Australian Open op zak. De Zwitser wilde graag afscheid nemen op de Australische Grand Slam en de organisatie heeft dat verzoek nu gehonoreerd.

Wawrinka kondigde eind 2025 aan dat hij na een imposante tenniscarrière zijn laatste jaar als prof ingaat. Op veertigjarige leeftijd hangt hij dus zijn racket spoedig aan de wilgen. Op dit moment staat Wawrinka 156e op de ATP-rankings, waardoor hij eigenlijk geen kans maakte op een laatste optreden op de Australian Open. De Zwitser had echter nog een kans vanwege het uitdelen van de wild cards.

Voor Wawrinka was het lang wachten of hij een wildcard kreeg en vanaf maandag 12 januari deel mag nemen aan de Grand Slam in Australië. Nu is er echter bevestiging dat de Zwitser aan het toernooi mag deelnemen Wie zijn tegenstander wordt, is nog niet bekend. Voor Wawrinka betekent de wildcard een terugkeer op voor hem heilige grond. In 2014 pakte de Zwitser met de eindzege in Melbourne zijn eerste Grand Slam-titel ooit.

In totaal won Wawrinka drie Grand Slam-titels. In 2015 schreef hij Roland Garros op zijn naam en in 2016 de US Open. Een grote prestatie voor Wawrinka, want de Zwitser stond altijd in de schaduw van zijn landgenoot Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Op zijn hoogtepunt stond Wawrinka derde van de wereld en in totaal staat hij op zestien ATP-titels, maar in zijn laatste jaar kunnen daar dus nog overwinningen bijkomen.

Reactie Wawrinka

Op de social media van de Australian Open heeft Wawrinka vol trots gereageerd op het ontvangen van zijn wildcard. "Ik ben heel blij dat ik de wildcard heb gekregen om te spelen op de Australian Open. Ik wil de organisatie bedanken, want voor mij is dit een geweldige kans om jullie allemaal weer te zien. Ik heb zo veel herinneringen in Melbourne dus ik kijk er enorm naar uit om daar nog een keer te spelen. Ik hoop jullie allemaal daar weer te zien."