De Nederlandse tennissers leden woensdag een kansloze 3-0 nederlaag tegen Polen op de United Cup en daarmee zit het landentoernooi er al na de groepsfase op. Toch was speelster Suzan Lamens betrokken bij een opmerkelijk moment, want ze zag van heel dichtbij hoe haar tegenstandster Iga Swiatek met een illegale bal voor verbazing zorgde.

Nederland was al voor de wedstrijd tegen Polen uitgeschakeld, maar de tegenstander moest nog één van de drie partijen zien te winnen om door te gaan. Daar zorgde Hubert Hurkacz voor door van Tallon Griekspoor te winnen en dat betekende dat de ontmoeting tussen Swiatek en Lamens nergens meer om ging.

Toch was het voor de Nederlandse nummer 97 van de wereld een mooi moment om zich te testen tegen de Poolse topspeelster, die tweede staat op de ranglijst. De twee troffen elkaar afgelopen jaar op de US Open en daar wist Lamens het de regerend Wimbledon-kampioene heel lastig te maken door haar een set af te snoepen.

Dat zat er deze keer in Sydney niet, want Swiatek was met 6-3, 6-2 veel te sterk voor Lamens. De zesvoudig grandslamkampioene zorgde tijdens de partij ook nog voor flink wat verbazing op de tribunes door een opmerkelijk punt.

Illegale bal van Swiatek

Lamens kwam aan het begin van de tweede set naar het net en legde de bal nagenoeg perfect weg. Swiatek deed er echter alles aan om erbij te komen, maar toen ze doorhad dat het niet ging lukken, besloot ze iets opmerkelijk te doen. Swiatek gooide haar racket richting de bal en wonderbaarlijk genoeg lukte het haar op die manier om de bal terug over het net te spelen.

De verbazing over de actie van Swiatek was groot op de tribunes, maar helaas voor haar verloor ze toch het punt. Ze had namelijk het racket niet in haar handen op het moment dat de bal daar tegenaan kwam en dus was haar actie illegaal. Lamens, die zelf ook moest lachen om de manier waarop Swiatek de bal terugkreeg, kreeg daarom dus het punt.

Pijnlijke cijfers

Nederland verloor uiteindelijk ook het afsluiten gemengd dubbelspel en sluit daardoor de United Cup af met hele pijnlijke cijfers. Het verloor eerder namelijk ook al met 3-0 van Duitsland en tegen Polen stond er dezelfde uitslag op het bord. Nederland wist ook slechts één van de dertien sets te winnen.