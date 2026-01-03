Tennisster Iga Swiatek heeft zich uitgesproken over de 'Battle of the Sexes'. Aryna Sabalenka nam het op tegen Nick Kyrgios in de demonstratiewedstrijd en daar heeft de Poolse een uitgesproken mening over.

Swiatek vindt dat het vrouwentennis geen 'Battle of the Sexes' nodig heeft. De tennissters hoeven volgens de zesvoudig grandslamkampioene niets te bewijzen. De Belarussische Sabalenka en de Australiër Kyrgios namen het op 28 december tegen elkaar op in een demonstratiewedstrijd in Dubai. Kyrgios won met 6-3 6-3.

"Ik heb niet gekeken, omdat ik niet naar dat soort dingen kijk", zei Swiatek in Sydney waar ze haar seizoen begint met deelname aan de United Cup. "Ik denk zeker dat het veel aandacht heeft getrokken. Het was entertainment, maar ik zou niet zeggen dat het veel te maken heeft met sociale verandering of belangrijke onderwerpen."

"We hebben in het vrouwentennis zoveel goede speelsters, we hoeven ons niet te vergelijken met het mannentennis", aldus de nummer twee van de wereld.

Kritiek

Er ontstond veel ophef rondom het duel tussen Sabalenka en Kyrgios. De nummer één tennisster van de wereld 'snapt niet hoe mensen dit als iets negatiefs kunnen zien', zei ze daar al over. "Grote namen wensten me via een berichtje succes en zeiden dat ze naar de wedstrijd gingen kijken."

"Demonstratietennis is belangrijk om de sport interessant, fris en leuk te houden." Kyrgios sloot zich daarbij aan. Alle mensen die negatief waren, hebben de wedstrijd wel gekeken", merkt de winnaar op. Daarnaast noemde de Australiër de wedstrijd met Sabalenka de 'partij die waarschijnlijk het meeste aandacht heeft gekregen van dit jaar'. De wedstrijd werd gespeeld in afwachting van het nieuwe tennisseizoen. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar, de Australian Open, gaat op 12 januari van start.