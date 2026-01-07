Het Nederlandse tennisteam is kansloos uitgeschakeld op de United Cup. Onze landgenoten verloren afgelopen weekend met 3-0 van Duitsland en Polen bleek woensdag met dezelfde cijfers te sterk. Kopman Tallon Griekspoor kreeg het publiek echter wel nog op de banken in Sydney.

Het Nederlandse team, dat naast Griekspoor bestond uit Suzan Lamens, Guy den Ouden, Eva Vedder, Demi Schuurs en David Pel, wist vooraf al dat het niet meer mogelijk was om door te gaan in de groep. Daar plaatsen de zes groepswinnaars en de twee beste nummers 2 zich voor.

Oranje verloor zondag alle partijen tegen Duitsland in twee sets en dat bleek nog voor het tweede groepsduel fataal te zijn. De Nederlandse tennissers hadden wel nog tweede kunnen worden in de poule van drie landen, maar dat zou in geen enkel geval genoeg zijn om bij de beste nummers 2 te horen.

Griekspoor niet opgewassen tegen Hurkacz

In de buurt van de zege tegen Polen, dat juist met 3-0 van Duitsland had gewonnen, kwam Nederland echter nooit. Dat is geen schande, want het Poolse team haalde in de eerste drie edities van het landentoernooi elke keer de halve finale en verloor de afgelopen twee jaar zelfs de finale. Ook Nederland bleek niet opgewassen tegen het ijzersterke team met Hubert Hurkacz en Iga Swiatek.

Hurkacz kwam door een blessure ruim een half jaar niet in actie, maar hij liet eerder deze week met zijn zege op Alexander Zverev zien dat hij weer helemaal terug is. Ook tegen Griekspoor maakte hij met name met zijn service weer veel indruk. De Pool sloeg 21 aces en gaf geen enkel breakpoint weg.

Griekspoor was ook sterk in zijn opslaggames, maar werd bij een 4-3 achterstand in de eerste set gebroken door Hurkacz. Dat was de enige break van de hele wedstrijd, want in de tweede set maakte Hurkacz het via een tiebreak af: 6-3, 7-6. Toch stal Griekspoor de show, want halverwege het tweede bedrijf kreeg hij het publiek op de banken met een schitterend punt.

Nederland redt de eer

Polen had met de zege op Griekspoor de groepswinst binnen en daardoor wist ook Duitsland dat het toernooi voorbij was. De laatste twee partijen tussen Nederland en Polen deden er dan ook helemaal niets meer toe. Toch moest Nederland nog de eer zien te redden, want het had het hele toernooi geen set weten te winnen.

Lamens slaagde daar ook niet in tegen Swiatek (3-6, 2-6), maar in de laatste partij was het eindelijk raak. Schuurs en Pel pakten de tweede set tegen Katarzyna Kawa en Jan Zielinski in het afsluitende gemengd dubbelspel. Genoeg voor een overwinning was het niet, want de Polen waren in de matchtiebreak uiteindelijk te sterk: 6-3, 3-6, 10-4.

Nederland sluit de United Cup dus af met hele pijnlijke cijfers. Het verloor alle zes de duels en won slechts één van de dertien sets.

Knockout-fase United Cup

Polen speelt vrijdag in de kwartfinales tegen thuisland Australië en vervolgt dan de jacht op een eerste titel bij het toernooi. De andere kwartfinales zijn Zwitserland - Argentinië, Verenigde Staten - Griekenland en Tsjechië - België. De finale is zondag in Sydney.