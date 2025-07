Suzan Lamens is voortvarend van start gegaan op Wimbledon. De Nederlandse toptennisster won met zeer overtuigende cijfers van de Amerikaanse Iva Jovic: 6-1, 6-1. Voor beide speelsters was het hun debuut op het fameuze Grand Slam-toernooi.

Lamens begon met wat frisse spanning aan haar eerste wedstrijd op Wimbledon en kwam zo met 1-0 in games achter tegen Jovic, maar dat draaide ze al snel om. De beste tennisster van Nederland pakte de eerste set met liefst 6-1. Een flinke klap voor de 17-jarige Jovic, die 89e staat op de wereldranglijst.

De tweede set verliep eigenlijk net zo gemakkelijk. Na wederom een stroeve start in de Engelse hitte vloog Lamens eroverheen. Ze won weer met 6-1 van haar Amerikaanse tegenstander. Lamens zal in de tweede ronde uitkomen tegen Priscilla Hon of Ekaterina Alexandrova. Laatstgenoemde is de nummer zeventien van de wereld. Ze bereikte onlangs de vierde ronde op Roland Garros en deed twee jaar geleden hetzelfde op Wimbledon.

Flink contrast met beste mannelijke Nederlander

Daarmee doet de Nederlandse het een stuk beter dan haar beste mannelijke landgenoot: Tallon Griekspoor stelde maandag teleur door te verliezen van Jenson Brooksby, nadat de Nederlander vlak daarvoor nog het ATP-toernooi van Mallorca had gewonnen.

Grote doorbraak

De nummer 69 van de wereld is aan haar grote doorbraak bezig. Vorig jaar won Lamens haar eerste twee WTA-titels, waardoor ze in 2025 voor het eerst mee mag doen aan de Grand Slams. Zo stond zij op Australian Open (tweede ronde) en op Roland Garros (eerste ronde).

Lamens komt woensdag wederom in actie, in het dubbelspel. Zij neemt het met de Servische Aleksandra Krunic op tegen Fanny Stollar en Irina Khromacheva.

Alles over Wimbledon

