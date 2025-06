Het huwelijk tussen Tallon Griekspoor en Wimbledon blijft ongelukkig. De Nederlandse toptennisser, die afgelopen week nog het grastoernooi van Mallorca won, vloog er op de Engelse Grand Slam weer vroeg uit. Na afloop van zijn verrassende en pijnlijke nederlaag tegen de Amerikaan Jenson Brooksby sprak hij van een 'gevecht met zichzelf'.

Griekspoor is nog altijd zoekende op Wimbledon, waar hij nooit zijn beste tennis lijkt te spelen. De nummer 1 van Nederland verloor maandag in de eerste ronde met 2-6 5-7 3-6 van de Amerikaan Jenson Brooksby. "Vanaf bal één was het een gevecht tegen mezelf", gaf hij na afloop toe. De beste prestatie van Griekspoor blijft zodoende het bereiken van de tweede ronde in 2022 en 2024. "Op papier zou het denk ik mijn beste grandslamtoernooi moeten zijn, maar dat is er tot nu toe absoluut nog niet uitgekomen."

Chagrijnige Tallon Griekspoor doet landgenoot pijn op Wimbledon: 'Ik heb er geen zin in' Tallon Griekspoor liep met een lijf vol chagrijn van de baan na zijn eerste ronde van het enkelspel van Wimbledon. De Nederlandse toptennisser kon zijn gewonnen grastitel op Mallorca geen vervolg geven. Hij ging pijnlijk onderuit tegen de Amerikaan Jenson Brooksby en had daarna een wrede boodschap voor zijn landgenoot en collega Botic van de Zandschulp.

'Nog niet kunnen vinden'

Griekspoor veroverde zaterdag nog de titel op Mallorca, nadat hij het begin van het grasseizoen had gemist door een buikspierblessure. "Ik ben hier in het verleden als voorbereiding een week eerder aangekomen en nu last minute met een titel, maar heb hier het juiste tennis nog niet kunnen vinden", zei de nummer 29 van de wereld.

Dit is Tallon Griekspoor: Nederlandse toptennisser heeft slechte relatie met Wimbledon en dankt naam aan motorcrosser Tallon Griekspoor hoort ondanks een enorme deceptie op Wimbledon inmiddels bij de grote namen in de tenniswereld. De Haarlemmer, die zijn bijzondere naam dankt aan een Amerikaanse motorcrosser, brak in 2023 definitief door met twee toernooizeges en schreef een jaar later Nederlandse tennishistorie. Toch blijft hij altijd 'dat kleine broertje' in zijn sportieve familie.

'Je kunt niet vergelijken'

Griekspoor pakte de titel op Mallorca vooral door heel goed te serveren, zo gaf hij zelf aan. "Maar je kunt dat toernooi en die banen niet met dit toernooi vergelijken. Je hoopt en denkt na Mallorca vertrouwen te hebben, alleen was dat vandaag vanaf het begin heel ver te zoeken. Ik heb geen moment in de wedstrijd gezeten, tegen een hele moeilijke tegenstander die me heel weinig gaf."

Tallon Griekspoor treft op Wimbledon tennisser met heftig verhaal: stoornis en schorsing zorgden voor problemen Tallon Griekspoor is na zijn zege op het ATP-toernooi in Mallorca in ijzersterke vorm voor Wimbledon. De Nederlander treft in de eerste ronde van het grastoernooi een opvallende tegenstander in Jenson Brooksby. Een tennisser die net terug is van een dopingschorsing en leeft met autisme.

Geen spijt van Mallorca

Griekspoor stond maandag nog altijd achter zijn keuze om op Mallorca te spelen, ondanks de korte voorbereidingstijd voor Wimbledon. "Je wint daar een titel. Zou ik dat nu anders willen zien? Nee, ik kies nog altijd die titel. Die pakt niemand mij af. Ik had die wedstrijden daar nodig. Als ik die niet had gespeeld, was dat ook geen garantie geweest om deze pot wel te winnen", aldus Griekspoor.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.