De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor en de Russische tennisster Anastasia Potapova zijn ergens dit jaar een koppeltje geworden. Althans, dat blijkt uit diverse zaken. Waar het nog aan ontbrak is dat een van hen een gezamenlijke foto post. Dat moment is nu gekomen.

Gaandeweg het jaar 2025 doken de nummer 27 van de ATP-ranking en de nummer 52 van de WTA-ranking regelmatig op in elkaars spelersbox. Zo'n plekje is normaal voorbehouden aan familieleden of geliefdes.

Roland Garros

Tijdens Roland Garros 2025 in Parijs kwam er vanuit Eurosport de bevestiging dat de twee een relatie hebben. Commentator Abe Kuijl meldde dat op de zender. En Griekspoor kwam enkele keren voor in een story op Instagram van Potapova, bijvoorbeeld toen hij met een speedbootje over het water scheurde. Dat was schijnbaar tijdens een gezamenlijk tripje.

Ook is Potapova nu gelijktijdig met Griekspoor in Wenen. Ze liet vrijdag in een video in een Instagram-story zien hoe ze getuige was van de eindzege van Griekspoor bij het demonstratietoernooi Red Bull Bassline, waarin alleen tiebreaks worden gespeeld.

Insta-official

Verder deden de Nederlandse en Russische tennissers er het zwijgen toe over hun liefdesband. En dat is natuurlijk ook hun goed recht. Wel is het een soort ongeschreven regel dat als beroemdheden hun relatie publiekelijk willen maken, ze een gezamenlijke foto posten op Instagram. Dan is de relatie Insta-official.

De foto van Potapova op Telegram

Potapova heeft dat nu min of meer gedaan. Ze heeft namelijk een gezamenlijke foto gedeeld die is gemaakt in Wenen. Het is weliswaar niet via Instagram, maar via Telegram, dat onder meer in Rusland erg populair is. Dan noemen we Griekspoor en Potapova nu Tele-official.

Wenen

Potapova is veel actiever op social media dan Griekspoor. De Haarlemse speler laat af en toe zien waar hij is, maar er zitten grote gaten tussen de bijdrages. Potapova laat meerdere malen per week van zich horen.

Zo laat ze in enkele story's op Instagram beelden zien van haar verblijf in Wenen. Ze had een mooi plekje bemachtigd in het publiek om haar vriend de titel te zien pakken bij Red Bull Bassline. Daarna liet ze in close-up de titel zien die Griekspoor kreeg: een soort beeldje in de vorm van een tennisracket. En ze bezocht een kathedraal in Wenen, de Stephansdom.