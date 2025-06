Jannik Sinner ging in de finale van Roland Garros in een vijfsetter onderuit tegen Carlos Alcaraz, terwijl hij nog drie matchpoints kreeg. Vervolgens verloor hij in Halle al in de tweede ronde. Waar doet dat aan denken? Juist: voetbalclub Inter.

Het is de vergelijking die La Gazzetta Dello Sport maakt. 'De drie verloren matchpunten in de Roland Garros-finale tegen Alcaraz en de vijf tegendoelpunten in Monaco tegen PSG zijn trauma's die een slagschip kunnen doen zinken. Dus Jannik en (Christian, red.) Chivu proberen uit dit slechte moment te komen.'

De Italiaanse krant zag Inter de finale van de Champions League met 5-0 verliezen van Paris Saint-Germain, terwijl eerder ook de bekerfinale werd verloren én Napoli op één punt van Inter kampioen werd. Voldoende gebeurtenissen om een slagschip te laten zinken, schreef La Gazzetta mooi.

'Trauma verwerken'

En bij Sinner gebeurt nu hetzelfde. 'Hij is misschien een jongen die nog steeds een trauma moet verwerken: dat wil zeggen, begrijpen, de val accepteren, zich herpakken, opnieuw beginnen en leren leven met bepaalde geesten.'

De roze krant vindt dat Sinner laat zien hoe groot hij is als kampioen aan de snelheid waarmee hij deze klap te boven komt. Vervolgens wordt de vergelijking weer met Inter getrokken, dat onder nieuwe coach Chivu nog steeds 'leeg' en 'krachtloos' oogt op het WK voor clubs.

Wimbledon

'Sinner heeft Wimbledon, een spijker die groot genoeg is om de nachtmerries van de aarde te verjagen', ziet La Gazzetta ook. De 23-jarige Italiaan heeft daar de kans om zijn vorm meteen weer te herpakken. Het toernooi in Halle - waar hij zo vroeg werd uitgeschakeld - was op gras, net als Wimbledon.

Toch weet Sinner wel hoe hij een balletje moet slaan op het meest prestigieuze toernooi ter wereld. In 2023 schopte hij het daar nog tot de halve finale. De nummer één van de wereld wil dolgraag Wimbledon winnen, zodat hij na Australian Open (twee keer) en US Open nog een Grand Slam aan zijn palmares kan toevoegen.