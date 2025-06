Jannik Sinner, de nummer één tennisser van de wereld, gooit het over een andere boeg. De Italiaan gaat naast zijn topsportcarrière ook stappen zetten in de muziekwereld. Dat doet hij via een bijzondere samenwerking.

Sinner verbaasde zijn volgers op Instagram donderdag met een video op zijn account. Daarin kondigt hij aan dat hij een liedje zal uitbrengen met de Italiaanse zanger Andrea Bocelli. De nummer 1 van de wereld zingt zelf niet op het nummer, maar er zijn delen van zijn speeches te horen. De drievoudig grandslamkampioen figureert ook in de videoclip.

Het nummer is vanaf vrijdag te beluisteren en heet Polvere e Gloria (stof en glorie in het Nederlands vertaald). Het nummer heeft een emotionele boodschap. "Elk leven is een potentieel kunstwerk: ieder van ons draagt ​​de verantwoordelijkheid om onze talenten te koesteren in de dagelijkse acrobatiek van het leven, onze dromen na te jagen en tegelijkertijd trouw te blijven aan onze waarden", schreven de twee Italianen op Instagram.

Passie

"Dit duet is zo'n gedurfde sprong dat het onze passie heeft aangewakkerd, geboren uit een gedeeld en onwrikbaar verlangen om onze diepe overtuiging dat niets onmogelijk is, tot uitdrukking te brengen", aldus Sinner en Bocelli.

"Ik had nooit gedacht dat mijn stem te horen zou zijn in een van zijn nummers", voegde Sinner toe. "Het ontroert me."

Muzieklegende

De 66-jarige Bocelli is een grootheid in Italië. Als tenor zingt hij zowel klassieke als popmuziek. Hij brak door in 1994 op het muziekfestival Sanremo met zijn debuutsingle Il mare calmo della sera. Ter ere van zijn 30-jarige carrière bracht hij in oktober 2024 het album Duets uit. Daarin werkte hij samen met verschillende popartiesten, zoals Jennifer Lopez, Céline Dion, Ariana Grande en Dua Lipa.

Terugkeer

Nu komt de 23-jarige Sinner dus ook in dat lijstje. Hij keerde op de Italian Open in mei terug op de tennisbaan na een dopingschorsing van drie maanden. Hij verloor de finale van Carlos Alcaraz. Dat gebeurde ook op grandslamtoernooi Roland Garros. Donderdag werd hij uitgeschakeld op het ATP-toernooi in het Duitse Halle door Alexander Bublik.

Verbazing

Met de aankondiging van zijn nieuwe nummer verbaasde Sinner velen. "Ik ben zo in de war, maar heel benieuwd", reageert iemand op zijn bericht. "Dit stond niet op mijn bingokaart van 2025." Sommige volgers vragen zich zelfs af of het AI is.