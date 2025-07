De Italiaanse tennisser Flavio Cobolli speelt in de kwartfinales van Wimbledon tegen Novak Djokovic. Het had weinig gescheeld of de 23-jarige nummer 19 van de wereld was groot geworden in een andere sport op gras: voetbal.

Cobolli is in de vorm van zijn leven. Het halen van de kwartfinales op een grandslamtoernooi is een primeur voor hem. Tot nu toe kwam hij niet verder dan een derde ronde. Hij verloor nog maar één set, tegen de Kroaat Marin Cilic.

AS Roma

De Italiaan voelt zich helemaal thuis op het gras van Wimbledon. Hij is de zoon van voormalig proftennisser Stefano Cobolli en speelt in de kwartfinale tegen de bijna 15 jaar oudere Djokovic. Cobolli had zomaar een carrière op het gras van een voetbalveld kunnen hebben, want hij speelde in de jeugdopleiding van AS Roma.

De toptennisser trainde als tiener onder de WK-winnaar van 1982, Bruno Conti (70). Toch koos hij voor het tennis en stopte op 14-jarige leeftijd met voetbal. Zijn hart blijft bij AS Roma, waarvan hij groot fan is. De Italiaanse club steunt de tennisser zelfs op sociale media met verschillende posts.

Oude teamgenoten in eerste elftal

"Ik heb hier vijf jaar bij Roma doorgebracht. Ik herinner me elke wedstrijd die ik speelde, de doelpunten die ik maakte en al mijn assists. En ook heel wat fouten. Het is geweldig om mijn oude teamgenoten nu te zien spelen bij de Primavera en in het eerste elftal". Cobolli speelde onder anderen met Riccardo Calafiori (nu Arsenal) en Edoardo Bove (op huurbasis bij Fiorentina).

"Ik spreek nog steeds met vijf of zes van hen en we hebben laatst zelfs nog samen padel gespeeld. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar kreeg om te trainen, maar ik speelde meer voetbal dan tennis. Ik begon het af te wisselen, maar besefte dat het steeds moeilijker werd, dus moest ik een keuze maken." Die keuze viel op het tennis, en met succes.

