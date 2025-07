De organisatie achter Wimbledon heeft twaalf tennissers een boete gegeven. De deelnemers overtraden verschillende regels op het heilige gras van Londen. Zelfs een titelverdediger is getroffen.

Wimbledon is begonnen aan de laatste week van het prestigieuze toernooi. In het enkelspel worden maandag de kwartfinales bepaald, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Met een totale prijzenpot van 62,2 miljoen euro is er genoeg geld te verdienen in Londen. Toch zullen een aantal spelers een gedeelte weer moeten inleveren.

Onsportief gedrag

Twaalf tennissers hebben een boete ontvangen van Wimbledon. De regerend kampioen in het dubbelspel, Henry Patten, ontvangt de grootste boete. Hij moet ruim 10.000 euro betalen na het 'uitschelden of beledigen van medewerkers'. De tennisser zou verteld zijn om zijn trainingssessie te stoppen. Hier was hij het niet mee eens.

Fransman Adrian Mannarino ontvangt de op één na hoogste boete. Hij moet € 5.110 naar de organisatie overschrijven voor onsportief gedrag tijdens zijn partij in de tweede ronde. Uiteindelijk werd hij in de derde ronde uitgeschakeld tegen Andrey Rublev.

Schelden

Er zijn geen Nederlandse tennissers die beboet zijn door Wimbledon, maar dat geldt niet voor de Belgen. Openlijk schelden op Wimbledon wordt niet gewaardeerd. Dat is exact de reden waarom Zizou Bergs (ATP-53) een boete van € 3.370 ontvangt.

Kwalificatie voor Wimbledon in het enkelspel levert je mimimaal 76.720 euro op, dus zal een kleine boete van enkele duizenden euro's je weinig uitmaken. Maar voor spelers die al stranden in het kwalificatietoernooi is dit een ander verhaal. De Française Chloe Paquet verloor in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi en ontvangt een boete van € 1.740 vanwege vloeken. Dat is een relatief groot gedeelte van de € 18.000 euro die ze ontvangt voor haar uitschakeling.

Boetes Wimbledon

Henry Patten - € 10.460 (uitschelden van medewerkers)

Adrian Mannarino - € 5.110 (onsportief gedrag)

Elena Pridankina - € 4.180 (onsportief gedrag)

Helley Baptiste - € 3.370 (vloeken)

Zizou Bergs - € 3.370 (vloeken)

Varvara Gracheva - € 3.370 (kapotslaan racket)

Anna Kalinskaya - € 3.370 (onsportief gedrag)

Jule Niemeier - € 3.370 (onsportief gedrag)

Alex Bolt - € 1.740 (vloeken)

Chloe Paquet - € 1.740 (vloeken)

Colton Smith - € 1.740 (kapotslaan racket)

Luca Van Assche - € 1.740 (onsportief gedrag)

Nick Kyrgios

De organisatie zal het stiekem jammer vinden dat de veelbesproken tennisser Nick Kyrgios niet aanwezig is. De Australische tennisser claimt dat hij in totaal meer dan 450 duizend euro aan boetes heeft overgemaakt.

Alles over Wimbledon

