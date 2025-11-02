Tallon Griekspoor gaf vorige week woensdag al aan een einde te maken aan zijn seizoen. De toptennisser vond het mooi geweest en blikte bij Ziggo Sport terug op een bewogen jaar. Maar het leek er nog heel lang op dat de 29-jarige Haarlemmer tóch mee zou doen aan een toernooi in Frankrijk.

Griekspoor stond namelijk 'gewoon' ingeschreven voor het ATP-toernooi in Metz. De kwalificatie was zelfs al gespeeld toen de Nederlander voor een opmerkelijk moment zorgde: hij besloot om zich alsnog af te melden. Daardoor mocht een lucky loser toetreden tot het hoofdtoernooi, in plaats van dat de eerste reserve zich automatisch had mogen melden.

Griekspoor gaf namelijk op 28 oktober bij Ziggo Sport nog aan dat zijn seizoen erop zat. Na het Masterstoernooi van Parijs was het klaar voor hem. Hij verloor in de eerste ronde van Gabriel Diallo.

'Dat is iets heel positiefs'

Hij blikt terug op een 'bewogen jaar'. "Er is veel gebeurd. Een aantal hele goede en een aantal hele slechte maanden gehad. Aan de andere kant sta je voor het eerst weer in de top 25, na een aantal jaar. Dat is iets heel positiefs. Er is heel veel ruimte voor verbeteringen. Dat is positief, dat biedt hoop. Dat laat zien dat er nog meer in zit dan wat ik nu heb laten zien."

Griekspoor doet ook niet mee aan de Davis Cup, waardoor hij extra lang vrij is. "Dat is heel fijn", zegt hij met een grote lach. "Dat wordt ook de eerste keer, dat je twee maanden de tijd hebt. Je kan de tijd nemen, je kan een fysiek blok invullen, een tennisblok gaan invullen. Dat is de eerste keer in een heel lange tijd. Ik wil daarin aan mezelf en aan mijn lichaam gaan werken."

'Ik sta er alleen voor'

Eerst gaat hij genieten van twee, drie weken vakantie. "Dat is ook nog niet eerder gebeurd." Griekspoor gaat daarna waarschijnlijk even zonder tenniscoach aan de slag. "Op dit moment sta ik er alleen voor, samen met mijn fysio." De tennisser benadrukt dat hij ook niemand op het oog heeft en dat er geen gesprekken gaande zijn.