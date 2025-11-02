Jannik Sinner verloor twee maanden geleden de eerste positie op de wereldranglijst aan grote concurrent Carlos Alcaraz, maar heeft die plek inmiddels weer terugverdiend. De Italiaanse toptennisser heeft dat te danken aan zijn titel op het masterstoernooi van Parijs. Sinner versloeg zondag de Canadees Felix Auger-Aliassime in de finale en dat betekent dat het nog altijd spannend is wie het jaar als nummer één van de wereld gaat afsluiten.

Sinner neemt met de eindzege in Parijs de eerste plaats op de wereldranglijst weer over van Carlos Alcaraz. De 24-jarige Italiaan versloeg in de finale Auger-Aliassime met 6-4, 7-6 (4). Sinner brak zijn tegenstander in de allereerste game van de wedstrijd en maakte in de tweede set in de tiebreak het verschil door alle punten op eigen service te winnen.

Sinner verloor in september na 65 weken zijn leidende positie op de wereldranglijst aan Alcaraz, nadat hij de finale van de US Open had verloren van de Spanjaard. De als eerste geplaatste Alcaraz ging in Parijs al in de tweede ronde onderuit tegen de Brit Cameron Norrie.

Uitstekend resultaat in Parijs

Sinner verloor in de Franse hoofdstad geen enkele set. Hij onderstreepte zijn goede vorm in de halve finale, waarin hij titelverdediger Alexander Zverev slechts één game gunde (6-0 6-1). De viervoudig grandslamwinnaar had in de eerste set tegen Auger-Aliassime genoeg aan een break in de eerste game. De Canadees werkte in de tweede set vijf breakpoints weg, maar moest zich in de tiebreak alsnog gewonnen geven.

Strijd om eerste plek blijft spannend

De Italiaan zal echter flink zijn best moeten doen om ook als nummer één het jaar af te sluiten, want hij heeft nu maar 250 punten voorsprong op Alcaraz. Hij verdedigt later deze maand op de ATP Finals nog 1500 punten, terwijl Alcaraz daar slechts 200 punten pakte vorig jaar.

Als Alcaraz bij de ATP Finals alle drie zijn groepsduels wint dan is hij er zeker van dat hij de plek weer overneemt van Sinner. Aangezien de twee niet bij elkaar in de poule kunnen komen, heeft de Spanjaard het dus volledig in eigen hand om het jaar op de eerste plek af te sluiten. Sinner moet het toernooi winnen om überhaupt kans te maken.

Verliefdheid bij Sinner

Vorige week bevestigde de verliefde Sinner nog meer goed nieuws. Hij vertelde een relatie te hebben met het Deense model Laila Hasanovic. Sommige sportliefhebbers zullen haar kennen als de ex van voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher.

Zij was eerder al gespot in de buurt van Sinner tijdens Wimbledon en de US Open. Op dat laatste grandslamtoernooi werd Sinner door een camera zelfs 'betrapt' toen hij op zijn telefoon zat. De Italiaanse tennisser zou namelijk een afbeelding van haar als zijn achtergrond hebben en dat leek al een flinke aanwijzing te zijn dat er iets speelde tussen de twee. Hasanovic was deze week ook weer aanwezig tijdens een aantal van zijn wedstrijden in Wenen en Sinner maakte aan alle speculaties dus een einde door hun relatie te bevestigen.

Geruchten ten einde

Daarmee komt er een einde aan allerlei geruchten rond het liefdesleven van Sinner. Hij was een jaar geleden samen met collega-tennisster Anna Kalinskaya, maar die relatie strandde al vrij snel. Daarna kwamen er allerlei speculaties. Zo liet zijn ex zich steeds zien in steden waar hij tenniste en werd hij tijdens zijn dopingschorsing zoenend gespot met een ouder Argentijns model. De laatste maanden kwamen de geruchten over Hasanovic op gang en die blijken dus ook te kloppen.