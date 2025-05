Roestige tennistopper Jannik Sinner keert succesvol terug na schorsing en treft nu Nederlander

Jannik Sinner is na zijn schorsing van drie maanden weer teruggekeerd op de tennisbaan. In thuisland Italië won hij in de tweede ronde van het masterstoernooi te Rome van Mariano Navone.

De als eerste geplaatste Italiaan rekende met de Argentijn af in twee sets: 6-3 6-4. Vlekkeloos was het optreden allerminst. Zo maakte hij meer onnodige fouten dan winners. De 23-jarige Sinner treft in de derde ronde Jesper de Jong.

De Italiaanse nummer 1 van de wereld had vorig jaar positief getest op de verboden stof clostebol. Hij ging aanvankelijk vrijuit, maar dopingautoriteit WADA tekende beroep aan. Daarop werd hij begin februari alsnog voor drie maanden geschorst.

Jesper de Jong

De Jong zorgde eerder op de dag voor een verrassing door overtuigend te winnen van Alejandro Davidovich Fokina. De 24-jarige Haarlemmer was veel te sterk voor de Spanjaard, de nummer 26 van de wereldranglijst: 6-0 6-2.

Reacties

De comeback van Sinner leidt tot gemengde reacties. Diverse spelers en tennisvolgers menen dat Sinner een voorkeursbehandeeling heeft gekregen van de tennisbond ATP. Andere spelers, lees: de mindere goden, hebben voor vergelijkbare vergrijpen als die Sinner heeft begaan veel langere straffen gekregen.

Sinner werd gestraft vanwege de aanwezigheid van de verboden stof clostebol in zijn lichaam. De nummer 1 van de ATP-ranking verklaarde dat de stof daar was gekomen vanwege een behandeling door een van zijn fysiotherapeuten. Die man is inmiddels door Sinner ontslagen.

Carlos Alcaraz

Waar collega Nick Kyrgios chagrijnig is over de hele saga, en vindt dat Sinner langer had moeten brommen, daar is generatiegenoot Carlos Alcaraz dolblij met het aflopen van de korte schorsing. "Het is geweldig voor mij, voor het tennis, voor de fans dat hij er weer bij is en weer een toernooi kan spelen", aldus de Spaanse topper.

"We zitten in verschillende helften van het schema. Hopelijk zie ik hem in de finale. Maar nogmaals, ik ben heel blij hem en zijn team weer te zien. Ik kijk ernaar uit hem weer te zien spelen."