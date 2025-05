Jannik Sinner heeft ontroerende boodschap voor afzwaaiende toptennisser: 'Dat hopen we allemaal'

Jannik Sinner won donderdagmiddag overtuigend van Richard Gasquet op Roland Garros. Voor de 38-jarige Fransman betekende het zijn allerlaatste wedstrijd ooit als professional. De nummer één van de wereld had na afloop van de partij een ontroerende boodschap voor de afzwaaiende Gasquet.

Gasquet had voor Roland Garros aangekondigd dat het toernooi in eigen land zijn laatste zou zijn. Voor de wedstrijd tegen landgenoot Térence Atmane was er al een afscheid georganiseerd, maar tegen de verwachtingen in won Gasquet toch. Een ronde later, tegen de ijzersterke Sinner, was het alsnog voor hem gedaan.

De Italiaanse tennistopper sprak na afloop van hun partij lovende woorden over Gasquet. "Gefeliciteerd met je ongelooflijke carrière. Je hebt zoveel gegeven voor die geweldige publiek, jouw thuispubliek. Ook mijn felicitaties aan je familie en je team. Het is fantastisch." Sinner won zeer overtuigend met 3-0 (6-3, 6-0 en 6-4) in sets van Gasquet.

'Fijn om je erbij te hebben'

"Zonder zulke sterke mensen rondom een speler, is het onmogelijk om zo'n ongelooflijke carrière te hebben", gaat Sinner verder. Gasquet stond ooit zevende van de wereld. "Je speelde in een zeer sterk tijdperk in het tennis, en iedereen zal jou blijven herkennen na je afscheid. We hopen allemaal dat spelers zoals jij soms hun koppie blijven laten zien. Het is fijn om je erbij te hebben."

Gasquet schopte het in zijn carrière drie keer tot de halve finale van een Grand Slam. Zijn beste resultaat op Roland Garros is de kwartfinale in 2016. Verder won de Fransman liefst zestien ATP-toernooien, waaronder die van Rosmalen in 2018.

