Daniil Medvedev en Jannik Sinner namen het zondag tegen elkaar op in de finale van het masterstoernooi van Indian Wells. De Italiaan kwam uiteindelijk als winnaar uit de strijd. Daarmee won hij ook voor het eerst in zijn carrière het toernooi.

Medvedev zette in de halve finale een knappe prestatie neer door Carlos Alcaraz zijn eerste nederlaag van het jaar te bezorgen. De Rus versloeg hem met 6-3, 7-6 (3). Sinner won op zijn beurt in de halve finale van Alexander Zverev met 6-2, 6-4. Daardoor mochten Medvedev en Sinner het tegen elkaar opnemen in de finale.

Voorafgaand aan de finale stonden zowel Medvedev als Sinner nog geen set af in het toernooi. De laatste drie ontmoetingen tussen beide spelers werden gewonnen door de Italiaan.

Sterke start Medvedev

Medvedev begon sterk aan de eerste set. Hij won meteen de eerste zes punten en zette Sinner direct onder druk, maar hij wist dat niet om te zetten in een servicebreak. Daarna ging het lange tijd gelijk op. Medvedev moest bij 3-3 en 4-4 op zijn eigen service flink aan de bak om in de set te blijven. Sinner nam tussendoor bij 3-4 zelfs een medische pauze om zijn rechterenkel opnieuw te laten intapen.

Sinner kreeg in die set twee kansen om Medvedev te breken, maar liet die liggen. Daardoor kwam er een tiebreak, waarin Sinner net wat rustiger en scherper bleef. Een belangrijk moment was bij 5-4 in de tiebreak, toen Medvedev een makkelijke forehandvolley miste. Even later pakte Sinner alsnog de set bij zijn tweede setpoint, nadat hij eerder op 6-5 nog een forehand in het net had geslagen.

Winst Sinner

De tweede set ging opnieuw heel gelijk op. Geen van beide spelers wist echt afstand te nemen, waardoor ook deze set in een tiebreak werd beslist. Medvedev begon die tiebreak nog goed, maar Sinner knokte zich terug en trok ook die naar zich toe. Zo won hij de finale in twee sets: 7-6(6), 7-6(4).

Medvedev speelde een sterke partij en maakte het Sinner lastig, maar de Italiaan was uiteindelijk net wat scherper. Dat leverde hem zijn eerste Indian Wells-titel op, zonder ook maar één set in het toernooi te verliezen.

Aryna Sabalenka

Bij de dames schreef Aryna Sabalenka de Indian Wells-titel op haar naam. Na twee verloren eindstrijden rekende ze in de finale af met Jelena Rybakina, van wie ze in 2023 nog verloor. Dit keer trok Sabalenka aan het langste eind: 3-6, 6-3, 7-6 (6).