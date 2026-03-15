Carlos Alcaraz heeft op Indian Wells zijn eerste nederlaag van het jaar moeten slikken. De Spaanse nummer één van de wereld strandde in de halve finale van het masterstoernooi, waar Daniil Medvedev in twee sets te sterk bleek (6-3, 7-6). Daarmee kwam er na zestien overwinningen op rij een einde aan de foutloze start van Alcaraz in 2026.

De Rus, die momenteel elfde staat op de wereldranglijst, nam daarmee revanche voor de verloren finales van 2023 en 2024 in de woestijn in Californië. Medvedev speelde van begin af aan agressief en hield vooral in de lange rally’s de controle, waardoor Alcaraz weinig ruimte kreeg om zijn gebruikelijke spel te dicteren.

Met een sterke service en een solide baselinegame wist Medvedev de Spanjaard voortdurend onder druk te zetten. "Superblij dat ik iemand van zijn kaliber heb verslagen. Het voelt geweldig", reageerde de Rus na afloop van het duel.

'Ik heb Daniil nog nooit zo zien spelen'

Alcaraz kon na de wedstrijd weinig anders dan erkennen dat zijn opponent op een uitzonderlijk niveau speelde. "Ik heb Daniil nog nooit zo zien spelen. Ik wist dat hij agressief zou zijn, maar de manier waarop hij het deed, verraste me enorm", aldus de Spanjaard. Tegelijkertijd benadrukte hij dat zijn eigen niveau niet slecht was. "Als spelers mij willen verslaan, moeten ze anderhalf tot twee uur op hun best spelen."

Voor Medvedev betekent de overwinning een bevestiging van zijn goede vorm dit seizoen. Eerder wist hij al het toernooi van Dubai op zijn naam te schrijven, en met zijn finaleplaats in Indian Wells laat hij zien opnieuw een rol van betekenis te willen spelen in de mondiale tennistop.

In de finale wacht een nieuwe topontmoeting, want Medvedev neemt het op tegen Jannik Sinner. De Italiaan, nummer twee van de wereld, plaatste zich overtuigend voor de eindstrijd door Alexander Zverev in twee sets te verslaan. Daarmee lonkt voor Medvedev een nieuwe grote titel, terwijl Alcaraz voor het eerst dit jaar moet incasseren.

Voor Alcaraz komt er daarmee een einde aan een indrukwekkende periode in een verder ijzersterk seizoen. De Spanjaard begon het kalenderjaar met de eindzege op de Australian Open en verzamelde ook in de weken daarna overtuigende resultaten. In Indian Wells moest hij echter erkennen dat Medvedev op deze dag de betere was.