Toptennisser Jannik Sinner is momenteel in Melbourne, waar hij vanaf zondag probeert voor de derde keer op rij de Australian Open te winnen. Wellicht komt zijn vriendin hem ook nog steunen, maar daags voor de start van het grandslamtoernooi vertoeft ze nog aan de andere kant van de wereld.

Bij Sinner staat de teller qua grandslamtitels op vier stuks. Zijn allereerste kwam bij de Australian Open van 2024, wat gelijk ook de eerste keer was dat hij de eindstrijd van een major behaalde. Vorig jaar stond de Italiaan in alle vier finales van de vier slams. Hij won er in 2025 twee. De verloren finales gingen naar zijn rivaal Carlos Alcaraz.

Laila Hasanovic

De vriendin van Sinner is het model Laila Hasanovic (25). Ze groeide op in Denemarken, bracht een jaar door op een high school in Kentucky (VS) en bouwde later een carrière op als model en social media-influencer. Ze heeft Bosnische roots.

Uit een post op Instagram blijkt dat ze Sinner nog niet achterna is gereisd. Bij een foto waarop ze is gekleed in lingerie staat: "Een rustige reset in de Franse alpen." Ook toont ze wat er zoal te ontbijten valt in het hotel en deelt ze beelden uit de fitnesszaal en sauna.

Mick Schumacher

Hasanovic werkte samen met diverse modemerken en verscheen in campagnes en fotoshoots. Daarnaast kreeg ze bredere media-aandacht door haar relatie met autocoureur Mick Schumacher, zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher.

Haar account op Instagram telt momenteel ongeveer 472.000 volgers, op TikTok heeft ze rond de 120.000 volgers en haar YouTube-kanaal groeit gestaag met bijna 50.000 abonnees.

Loting voor de Australian Open

De loting voor de Australian Open werd eerder in de week verricht. Titelverdediger Jannik Sinner treft in de eerste ronde de Fransman Hugo Gaston, de als eerste geplaatste Carlos Alcaraz neemt het op tegen de Australiër Adam Walton. De twee favorieten kunnen elkaar pas treffen in de finale.

Aryna Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, wacht in de eerste ronde een ontmoeting met Tiantsoa Rakotomanga uit Frankrijk. De Amerikaanse Madison Keys begint haar jacht op titelprolongatie tegen de Oekraïense Oleksandra Olinykova.