Toptennisser Jannik Sinner is aardig aan de weg aan het timmeren als het gaat om prijzen. De Italiaan won al 21 prijzen, waarvan elf in de laatste twee jaar. Het zorgt voor een praktisch probleem bij de nummer 2 van de wereld.

In 2025 was het al drie keer raak voor Sinner, die de beste was op de Australian Open, Roland Garros en het ATP-toernooi van Beijing. De titel in China was zijn 21e, terwijl hij nog 25 moet worden. Sinner versloeg in de finale de Amerikaanse tiener Learner Tien: 6-2 6-2. Na afloop kreeg hij de vraag waar hij al zijn prijzen laat.

Praktisch probleem bij Sinner

"Altijd bij mijn ouders", was het hilarische antwoord van de Italiaanse toptennisser. "Mijn appartement is vrij klein, dus er is niet veel ruimte." Dat is vrij apart, als je bedenkt dat Sinner in zijn leven bijna 50 miljoen dollar bij elkaar sloeg. Tot op de euro precies staat de teller op: €42.169.534. Daar moet vast wel een iets groter optrekje voor te vinden zijn.

Het toont de bescheidenheid waarin Sinner opgroeide. Zijn vader Johann is chefkok in een restaurant van een skihut in Südtirol, het Duitstalige gedeelte van (Noord-)Italië. Zijn moeder Siglinde werkte er ook. Sinners vader was dit jaar niet bij de verloren finale van Roland Garros. "Want hij moest vandaag werken. Ons succes verandert de familie niet", verklaarde Sinner na afloop.

Liefde voor de bergen

"Ik wou dat iedereen mijn ouders had, want ze lieten me altijd kiezen wat ik wilde, zelfs toen ik jonger was" vertelde de Italiaan vol trots na zijn eerste titel op de Australian Open in 2024. "Ik heb ook aan andere sporten gedaan en ze hebben me nooit onder druk gezet, en ik hoop dat deze vrijheid voor zoveel mogelijk jonge kinderen mogelijk is. Heel erg bedankt aan mijn ouders."

Zo stond Sinner in zijn jeugd vanzelfsprekend veel op de lange latten. Het zorgde ervoor dat hij als ambassadeur betrokken is bij de Olympische Winterspelen van Milaan in 2026. "Wintersport heeft een speciale plek in mijn hart: ik leerde skiën als kind, en sindsdien vergezellen de sneeuw en het ijs, de adrenaline van de afdalingen en de charme van de bergen me elke winter", zei hij destijds.