Jannik Sinner is momenteel niet te stoppen en dat is helemaal het geval op hardcourts. De Italiaan plaatste zich donderdag voor de halve finales van het masterstoernooi in Cincinnati door angstgegner Felix Auger-Aliassime te vernederen: 6-0, 6-2. Sinner komt dankzij zijn zege in een rijtje met tennislegendes Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal en Andy Murray.

Sinner won vorige maand op Wimbledon en door drie zeges in Cincinnati stond zijn winstreeks inmiddels alweer op tien duels. In de kwartfinales van het masterstoernooi trof hij in Auger-Aliassime echter een angstgegner. De Canadees won allebei de onderling duels, waaronder hun partij op hetzelfde toernooi in 2022. Sinner liet toen twee matchpoints liggen en zag Auger-Aliassime alsnog de zege pakken.

De tijden zijn echter flink veranderd, want waar de Canadees toen nog een vaste klant in de top 10 van de wereldranglijst was, is hij inmiddels de nummer 28. Sinner heeft in diezelfde tijd flinke stappen omhoog gezet, want hij voert al ruim een jaar de ranglijst aan. De verschillen tussen beide spelers werden in Cincinnati pijnlijk duidelijk.

Sinner vernedert angstgegner

Sinner speelde niet eens een geweldige wedstrijd, maar Auger-Aliassime stapelde fout op fout. De Canadees sloeg slechts vijf winners en stelde daar liefst 29 onnodige fouten tegenover, waaronder acht dubbele fouten. Toch liet hij Sinner heel even schrikken, want nadat de Italiaan hem in de eerste set geen game gunde, kwam hij in de tweede set ineens met 2-0 voor.

Auger-Aliassime kon dat echter geen goed vervolg geven en zag de titelverdediger opnieuw zes games achter elkaar winnen. Symbolisch was het einde van de partij: de Canadees leverde door een dubbele fout voor de zesde keer in de wedstrijd zijn service in. Sinner neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van het duel tussen Holger Rune en Terence Atmane.

In rijtje met tennislegendes

Het is voor Sinner alweer zijn 25ste zege op rij op hardcourt. De laatste keer dat hij op die ondergrond verloor was in oktober vorig jaar. Toen was Carlos Alcaraz in de finale van het toernooi in Beijing te sterk voor de nummer 1 van de wereld. Sindsdien won hij op hardcourt het masterstoernooi van Shanghai, de ATP Finals, de Australian Open en pakte hij met Italië ten koste van Nederland de Davis Cup.

Met de indrukwekkende reeks treedt Sinner in de voetsporen van de tennislegendes Federer, Djokovic, Nadal en Murray. Zij zijn de enige andere vier spelers die zo'n reeks neerzetten op harcourt. Sinner heeft nog wel een lange weg te gaan om het record van Federer te breken, want de Zwitser won in 2005 en 2006 in totaal 56 partijen op rij. Djokovic (35), Murray (28) en Nadal (26) komen wel binnenkort al binnen handbereik voor de Italiaan.