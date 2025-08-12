Novak Djokovic is een van de beste en populairste sporters van Servië. Toch is er nu veel ophef ontstaan rond de toptennisser in zijn thuisland. Dat heeft te maken met een aantal politieke uitlatingen van de nummer zes van de wereld.

.De tennisser maakt regelmatig gebruik van zijn platform om aandacht te vragen voor maatschappelijke kwesties. Dat deed hij bijvoorbeeld afgelopen november toen er vijftien mensen om het leven kwamen bij een ongeluk op een treinstation in de Servische stad Novi Sad.

Na dat ongeluk werd er gesproken over corruptie binnen de regering van president Aleksandar Vucic (55). Er wordt sindsdien veel gedemonstreerd. Djokovic heeft meerdere keren zijn steun uitgesproken richting de demonstranten. Zo droeg hij een overwinning tijdens de Australian Open op aan een student die tijdens een protest om het leven was gekomen.

Schande

Een tabloid in Servië noemt Djokovic 'een schande'. Dat komt niet alleen door zijn steun aan de demonstranten, maar ook door zijn banden met de regering van Griekenland. De 38-jarige zou met zijn gezin naar Athene willen verhuizen. Djokovic heeft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis ook al verschillende keren ontmoet. Volgens het medium is dat onacceptabel, omdat Djokovic zich presenteert als symbool van Servië.

President Vucic is zich bewust van de politieke overtuiging van Djokovic. Hij weet ook dat de populaire tennisser veel invloed heeft. "Hij mag alles over me zeggen wat hij wil en politieke tegenstanders steunen. Maar het zou dom zijn als ik iets slechts over hem zou zeggen."

Djokovic heeft het land ook even verlaten voor een welverdiende vakantie in Griekenland. Binnenkort zal hij naar New York reisen voor de laatste Grand Slam van het jaar: de US Open. Het toernooi vindt plaats van 24 augustus tot 7 september.

Spaanse villa

Djokovic stuit ook op problemen in een ander land. Dat heeft te maken met zijn woning in Spanje. Hij zou niet de juiste vergunningen hebben voor de verbouwing van zijn villa in Marbella. De gemeente heeft de familie Djokovic sinds februari meerdere malen gesommeerd de bouwwerkzaamheden aan hun villa te legaliseren of de illegale delen te slopen.

Volgens Spaanse media heeft de toptennisser documentatie ingediend waarmee hij aangeeft zich aan de regels te willen houden. De gemeente is echter van mening dat nog niet aan alle voorwaarden is voldaan en heeft daarom een derde boete van 15.000 euro opgelegd.