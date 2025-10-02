Jesper de Jong heeft zijn gram gehaald bij een 'verdraaid irritante' fan. De Nederlandse toptennisser debuteerde bij het masterstoernooi van Shanghai. Dat deed hij tegen een Chinees, wat zorgde voor een vijandige omgeving. Het was De Jong die uiteindelijk als winnaar van de baan stapte na een slopende strijd op meerdere fronten.

Want de Nederlander speelde niet alleen tegen de 20-jarige Yi Zhou, maar ook tegen het Chinese publiek. Zij klapten hartstochtelijk als hun thuisheld een punt maakte, terwijl alleen de hoek van De Jong klapte bij een punt voor hem. De Nederlander leek makkelijk naar setwinst te gaan in het openingsbedrijf, maar dat liep anders.

De Jong brak de Chinees bij 3-2 in zijn voordeel en verzilverde die break een game later: 5-2. Toch kwam alles weer in balans nadat de Nederlander mocht serveren voor de set. In plaats van 6-3 werd het uiteindelijk 5-5 toen de Chinees zijn eigen servicegame hield.

Beklag bij umpire

De elfde game begon met een dubbele fout, nadat De Jong uit zijn concentratie werd gehaald. Zo erg zelfs, dat de umpire het noodzakelijk vond om er wat van te zeggen. "Klap niet met je handen tussen de eerste en tweede service. "Stil", waren zijn woorden. De Jong schreef de game alsnog op zijn naam en bij de wissel wees hij de boosdoener aan. "Die gast is verdraaid irritant, die in dat rode shirt", vertelde de Nederlander.

De openingsset ging tot het gaatje, er kwam een tiebreak. Daarin was de nummer 305 van de wereld oppermachtig. Zhou, die een wildcard kreeg, won deze met liefst 7-1.

De Jong lacht het laatst

De Nederlander ging vervolgens naar binnen om een nieuw shirt aan te trekken. Daarna was het volgens hem nog niet over met de herrie. Hij vroeg zich af wanneer de fan buiten zou worden geschopt. "Als het erg duidelijk is, dan gooien we hem buiten", antwoordde de umpire. De irritante fan zal ongetwijfeld voor brandstof hebben gezorgd bij De Jong, want hij kwam als herboren terug van de kleedkamers.

In een rotvaart maakte de Nederlander er 1-1 van in sets. Dat was reden voor Zhou om zich te gaan verschonen. Daarna volgde een bloedstollend schouwspel tussen De Jong, Zhou en het Chinese publiek. Naar mate de partij steeds dichter bij de eindstreep kwam, juichten ze nóg harder voor Zhou. Die sleepte er opnieuw een tiebreak uit.

Daarin leek het heel even weer dezelfde kant op te gaan als de tiebreak in de openingsset. Maar De Jong liet zien waarom hij in de top 100 van de wereld staat met enkele ballen op de voeten van zijn Chinese tegenstander. Hij trok de zege over de streep en wees het publiek in. Uiteraard naar de man in het rode shirt. Naar hem zwaaide De Jong als plaagstoot.

Van de Zandschulp en Griekspoor

Met zijn overwinning volgde De Jong niet het voorbeeld van Botic van de Zandschulp. Laatstgenoemde verloor in de eerste ronde van de Shanghai Masters na twee tiebreaks van de Portugees Nuno Borges.

Ook Tallon Griekspoor doet mee aan het masterstoernooi in China. Hij neemt het na een roerige periode vrijdag op tegen de Amerikaan Jenson Brooksby. Daarmee heeft Griekspoor nog een appeltje te schillen, want op Wimbledon was de Amerikaan met 3-0 in sets te sterk voor de Nederlander. Sinds die nederlaag won Griekspoor nog maar één partij.