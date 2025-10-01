Tallon Griekspoor is bezig aan een van de slechtste fases in zijn carrière. De 29-jarige toptennisser won sinds zijn ATP-titel in juni amper nog en brak met meerdere coaches. Voormalig tennisser Sjeng Schalken heeft daarom een tip voor zijn landgenoot.

Op 28 juni won Griekspoor de finale van het ATP-toernooi van Mallorca tegen de Fransman Corentin Moutet. Hij won zo zijn derde titel op hoog niveau. Vol verwachting reisde de Nederlandse toptennisser af naar Wimbledon, maar dat liep uit op een sof. Twee dagen na zijn eindzege op Mallorca ging hij er met 3-0 in sets vanaf tegen de Amerikaan Jenson Brooksby.

Bij Griekspoors eerstvolgende toernooi revancheerde hij zich, door in de eerste ronde van de ATP Bastad van Andrea Pellegrino te winnen. Dat bleek (16 juli) voorlopig zijn laatste overwinning. Op de Amerikaanse tour, inclusief de US Open, sneuvelde de Nederlander telkens bij zijn eerste partij. En dat was ook in Azië het geval.

Advies van Schalken

"Het lastige aan het bestaan als tennisser is als het even niet loopt, dat je vaak een week moet wachten op een nieuwe kans", weet Schalken als geen ander. Hij vertelt erover in De Telegraaf. "Dan is er veel tijd voor stress en onzekerheid om in het lichaam te kruipen. Het enige wat Tallon nu kan doen, is zijn mouwen opstropen en met zichzelf aan de slag gaan. Hij moet harder vechten dan ooit", aldus de voormalig nummer 31 van de wereld.

Rust pakken is het devies van Schalken aan Griekspoor. "Hij oogt mentaal niet altijd even fris meer en dat kan ook komen doordat hij veel toernooien heeft gespeeld. Dan gaat de honger naar succes er toch een beetje af", denkt Schalken, die vindt dat Griekspoor er goed aan doet om eerder op vakantie te gaan. "Even weg van alles om daarna weer fris opnieuw te beginnen."

Vertrek van tenniscoach

Eerder deze week werd bekend dat Griekspoor voor de tweede keer in een jaar brak met zijn coach Kristof Vliegen. Schalken zag het niet aankomen, maar: "Als er te veel irritaties over en weer zijn, dan gaat het tegenwerken en moet je snel afscheid nemen."