Oud-toptennisser Andre Agassi gaat ondanks 'huwelijksregel' verder met 18-jarige partner: 'Ze is het waarschijnlijk zat'

Voormalig toptennissers Andre Agassi en Steffi Graf zijn al sinds 2001 gelukkig getrouwd. Toch wisselt de 54-jarige Agassi zijn vrouw voor even in. Hij maakt nu een nieuwe stap met de 18-jarige Anna Leigh Waters.

De 55-jarige Graf en haar man Agassi hebben samen twee kinderen: zoon Jaden Gil Agassi (23), die op hoog niveau aan honkbal doet, en dochter Jaz Elle (21). Ze hebben ook een gezamenlijke nieuwe hobby: pickleball. Dat doen ze ook competitief.

'Huwelijksregel'

De Duitse onthulde dat zij en de Amerikaanse Agassi een duidelijke regel hebben die hun huwelijk in stand houdt. "We spelen niet tegen elkaar", zegt ze. "We blijven aan dezelfde kant van de baan."

Toch heeft Agassi zijn vrouw voor even ingewisseld. De Amerikaan maakt op het aankomende US Open in Florida zijn professionele debuut als pickleballspeler. De 54-jarige Amerikaan speelt in het gemengd dubbelspel samen met de 18-jarige Anna Leigh Waters, de nummer 1 van de wereld in het enkelspel, dubbelspel en gemengd dubbel.

'Andere levensfase'

"Ze is het waarschijnlijk zat om zoveel te winnen en daarom vroeg ze mij om samen te spelen", zei Agassi bij CNBC. De oud-tennisser denkt vooralsnog niet dat zijn debuut een vervolg gaat krijgen. "Als ik de luxe had om al mijn energie te kunnen richten op spelen, lichamelijk herstel en al dat soort dingen, zou dat geweldig zijn. Maar dat heb ik niet. Ik zit nu in een andere levensfase."

Agassi won tijdens zijn tenniscarrière acht grandslamtoernooien. De voormalige nummer 1 van de wereld voltooide een 'career grand slam', waarbij hij alle grandslamtoernooien minstens één keer wist te winnen. Ook zijn vrouw deed dat. Graf won op de tennisbaan 22 grandslamtoernooien.

Pickleball

Pickleball is een racketsport die in de Verenigde Staten en Canada eenzelfde soort groei doormaakt als padel in Europa. Er wordt gespeeld op een kleiner veld dan bij tennis, met een lager net en met geperforeerde ballen.