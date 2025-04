Gevallen toptennisser (36) doet schokkende bekentenis, jonge topsporters gewaarschuwd

Thiemo de Bakker gold als groot talent als tennisser. De zware druk die op zijn schouders hing, werd hem uiteindelijk te veel. Het voormalige tennistalent raakte aan van alles en nog wat verslaafd. Vrijdagavond schoof hij aan bij Vandaag Inside om zijn verhaal te doen.

De Bakker haalde de top 40 van de mondiale tennisladder, maar hij vergooide dat allemaal door drank-, drugs- en gokverslavingen. Hij kwam in een duistere periode terecht, waar hij nu zijn verhaal over doet. Met Breekpunt, mijn worsteling met het leven als tennisprof hoopt hij ook andere jonge sporters te behoeden voor zijn fouten.

Presentator Wilfred Genee vraagt zich af waarom De Bakker het boek heeft laten maken. "Om dingen een plek te geven. Dat is vrij snel gelukt, dus daarom was ik er vrij happy mee. Alleen toen kwam wel het moment van wil ik het eigenlijk nog, ik heb best wel mijn rust gevonden. Toen wel gewoon doorgezet, omdat het denk ik wel belangrijk is dat andere kant van topsport een keer belicht wordt", beargumenteert hij zijn keuze.

Luchtig over beladen onderwerp

Bij tennis komen veel meer dingen kijken, vooral het mentale aspect waarin ik het niet altijd even goed heb gedaan. Maar hopelijk kunnen jonge topsporters er van leren en niet dezelfde fout maken", stelt De Bakker, die naar eigen zeggen ook mooie dingen in zijn carrière heeft meegemaakt. "Alleen ik was mentaal niet stabiel en goed genoeg om een langere carrière vol te houden."

Genee concludeert dat De Bakker 'stevig naar de kloten is gegaan' in zijn loopbaan. "Maar gelukkig is alles goed gekomen", stelt De Bakker, waarna René van der Gijp zich mengt. Hij vraagt zich af waar De Bakker aan kapot ging. "Eigenlijk alles, zuipen…", antwoordt Genee. "Lekker man, drankie erbij", schaterlacht Gijp. "Is toch lekker man, af en toe een drankie erbij", is hij behoorlijk luchtig over het beladen onderwerp.

Duistere gedachten

Genee neemt dan de regie weer over en vraagt aan De Bakker of hij dood wilde. "Dat zijn dingen die in je op komen, omdat je rust wil", reageert De Bakker serieus. "Daar heb ik weinig last van, moet ik zeggen", onderbreekt Johan Derksen hem. "Dat heb ik ook niet", erkent Van der Gijp.

In het boek staat de tekst: 'De dood lijkt een aantrekkelijke exit, dan hoef ik niet meer na te denken, geen zorgen te hebben'. De Bakker verklaart: "Nooit overwogen om het te doen, alleen het zijn wel dingen die in je op komen. Het blijft opstapelen, het wordt vermoeiender en vermoeiender. Ergens is dat natuurlijk een makkelijke vlucht op dat moment."