De 29-jarige Donna Vekic probeert op Wimbledon de komende weken haar halve finale plaats van vorig jaar te verdedigen. De Kroatische topspeelster steekt niet onder stoelen of banken dat ze groot fan is van Luka Modric en ze onthult dat ze wilde stoppen met tennis na een hard verlies.

Vekic kende vorig jaar een geweldig toernooi op Wimbledon. Ze versloeg op weg naar de halve finale een aantal topspeelsters zoals Danya Yastremska, waardoor ze in de halve eindstrijd tegen Jasmine Paolini kwam te staan. Tijdens die wedstrijd ging het zeer gelijk op. Ze won de eerste set met 6-2 en leverde tweede met 6-4 in bij de Italiaanse.

De laatste set ging ze met 7-6 ten onder, waardoor Vekic instortte. Ze barstte in tranen uit en moest getroost worden op het bankje naast de baan. Vekic gaf daarna ook toe dat ze meermaals wilde stoppen met tennis. "Ik ging terug naar Kroatië om het daar te vergeten, maar enkele weken later was de Olympische Spelen al. Ik wilde eigenlijk niet gaan. Ik voelde me ziek, was geblesseerd en het was heel zwaar. Toen ik in Parijs was kreeg ik echter zo veel liefde van de mensen die daar waren. De atleten van andere sporten hebben me er echt bovenop geholpen."

Idolen

Vekic komt uit Kroatië en is daar ook groot fan van een andere sport: voetbal. De tennisster heeft de Kroatische voetballegende Modric als haar absolute idool. "Hij is de grootste held hier in Kroatië", vertelde Vekic tegenover The Sun over Modric. "Als ik overal in de wereld vertel waar ik vandaan kom, dan roepen mensen 'ah Modric'. Hij is een geweldige man. Ik ben ook fan van Josko Gvardiol die voor Manchester City speelt."

Wimbledon

Inmiddels is Vekic als 22e geplaatst voor het nieuwe Wimbledon-toernooi. In de eerste ronde neemt de Kroatische speelster het op de Australische Kimberly Birrell. De partij wordt dinsdag om 12:00 uur afgewerkt.

Alles over Wimbledon

