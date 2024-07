Eerste finaliste Wimbledon bekend: Jasmine Paolini bevestigt ijzersterke ontwikkeling met comeback

Jasmine Paolini heeft de finale van Wimbledon bereikt. De Italiaanse verloor de eerste set van Donna Vekic, maar keerde de score daarna om. Daar was wel een tiebreak voor nodig, nadat een game eerder Vekic in tranen was uitgebarsten. Het werd 2-6 6-4 7-6 voor Paolini.

In de eerste set was de Kroatische Vekic ijzersterk op haar service en sloeg ze daarmee de matig serverende Paolini naar een 6-2 verlies. De eerste vier legs gingen nog met de opslag mee, maar daarna waren twee breaks van Vekic genoeg voor setwinst.

In het tweede bedrijf kwam Paolini beter in haar spel. Ze sloeg haar eerste aces en was vooral beter in haar tweede opslag dan in set 1. Daardoor behielden beide spelers al hun servicegames, op de laatste na. Daarin brak Paolini en dus ging de wedstrijd naar de beslissende derde set.

Vekic in tranen in derde set

In de derde set pakte Vekic direct de servicegame van Paolini af en begon de Kroatische dus met een goed gevoel. Op 3-2 snoepte de Italiaanse nummer 7 van de wereld echter een game terug om de stand gelijk te trekken. Daarna waren de speelsters, die allebei nog nooit de finale van Wimbledon speelden, het even kwijt, waarop ze allebei hun eerstvolgende opslag verloren.

Met een ogenschijnlijk per ongeluk aangevraagde challenge sleepte Paolini de 6-5 binnen, waarop Vekic in tranen uitbrak. Ze zat er helemaal doorheen, maar moest nog wel een game serveren. En daarin richtte de nummer 37 van de wereld zich knap op. Ze overleefde twee matchpoints en pakte zelfs de set, waarop de wedstrijd naar de beslissende tiebreak ging.

Tiebreak

In de tiebreak ging het gelijk op en werden de eigen punten veelal behouden. Op 9-8 pakte Paolini echter een minibreak en won ze de tiebreak. Zo stapte de Italiaanse na 2 uur en 51 minuten als winnares van de baan.

Geweldig seizoen Paolini

Paolini was tot voor dit seizoen nog nooit verder gereikt dan de tweede ronde op een grandslam, maar heeft laten zien zichzelf geweldig verbeterd te hebben. Ze kwam tot de vierde ronde op de Australian Open, om vervolgens zelfs de finale van Roland Garros te behalen. Ze verloor die van titelverdediger Iga Świątek, maar krijgt dus een nieuwe kans op haar eerste grandslamtitel op zaterdag. De tegenstander wordt de winnaar van de andere halve finale tussen Barbora Krejcikova en Elena Rybakina.

