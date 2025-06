Nummer één van de wereld Aryna Sabalenka moet een domper doorstaan in haar eerste grastoernooi na Roland Garros. De toptennisster verloor in de halve finale van een Wimbledon-voorbereidingstoernooi van een speelster buiten de top 100.

De 27-jarige Belarussische heeft het niet zo op gras. Ze won nog nooit een titel op gras en niets voor niets is Wimbledon haar 'slechtste' grandslamtoernooi op de tenniskalender. Een stunt in de halve finale van het WTA-grastennistoernooi van Berlijn past in dit plaatje.

Toptennisster Aryna Sabalenka protesteert tegen opvallende beslissing: 'Ik heb daar net twee games gespeeld!' Aryna Sabalenka was aan de winnende hand op het WTA-toernooi van Berlijn, tot haar wedstrijd opeens werd stilgelegd én opgeschort. De nummer één van de wereld snapte niks van die keuze en ging verhaal halen bij de umpire.

Tsjechische stunt

De Tsjechische nummer 164 van de wereld won met 6-2 6-4 van de nummer één van de wereld. Markéta Vondroušová maakt met haar finaleplaats een flinke klapper op de WTA-wereldranglijst. Voundrousova is geen onbekende in de tenniswereld: in 2023 schreef ze als ongeplaatste speler Wimbledon op haar naam. De grasondergrond ligt haar dus juist wel goed. Ze komt terug van een blessure.

In de finale wacht zondag de Russiche Ljoedmila Samsonova of de Chinese Wang Xinyu.

Het artikel gaat verder onder de video.

Straight Sets & a Spectacular Performance by Marketa Vondrousova 👏#BTO pic.twitter.com/XnKriZyETh — wta (@WTA) June 21, 2025

"Ik heb lange tijd niet gespeeld, dus ik ben gewoon zó blij om weer gezond terug te zijn en ontzettend dankbaar dat ik deze wedstrijden kan spelen. Toen ik het deelnemersveld zag, dacht ik: oké, laten we proberen de eerste ronde te winnen, en nu gebeurt dit allemaal", zei Vondrousova na haar stunt.

Sabalenka wacht nog altijd op een titel op grasondergrond. Ze won in totaal liefst 20 toernooien, waarvan drie grandslamtoernooien. Eerder deze maand verloor ze de finale van Roland Garros (op gravel) van Coco Gauff. De verliespartij is slecht nieuws voor Sabalenka richting Wimbledon. Ze stond - in tegenstelling tot de Australian Open, US Open en Roland Garros - nog nooit in de finale van Wimbledon.

Roland Garros-finaliste Aryna Sabalenka (27) zoekt verkoeling op met haar stuk oudere vriend Toptennisster Aryna Sabalenka is aan het genieten van haar welverdiende vakantie. De nummer één van de wereld verloor de finale van Roland Garros van Coco Gauff. Ze kon de verloren finale maar lastig verwerken en sprak de pers gefrustreerd toe. Ze vertrok naar Griekenland om letterlijk en figuurlijk af te koelen.

Wimbledon

De 138e editie van Wimbledon begint op maandag 30 juni, terwijl de finale 2 weken later wordt gespeeld op zondag 13 juli. Nederlanders Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens en Arantxa Rus zijn direct geplaatst voor het hoofdtoernooi.