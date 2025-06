Aryna Sabalenka was aan de winnende hand op het WTA-toernooi van Berlijn, tot haar wedstrijd opeens werd stilgelegd én opgeschort. De nummer één van de wereld snapte niks van die keuze en ging verhaal halen bij de umpire.

Sabalenka had woensdagavond de eerste set met 6-2 afgesloten tegen Rebeka Masarova op het toernooi in de Duitse hoofdstad, toen zij te horen kregen dat de wedstrijd werd stilgelegd. Eerst werd gedacht dat het kwam door een gebrek aan natuurlijk licht, maar al snel bleek dat Masarova had geklaagd.

De Zwitserse tennisster vond het namelijk te glad aan haar kant. Daar was Sabalenka het absoluut niet mee eens. De Belarussische zei: "Je stopt de wedstrijd omdat zij zegt dat die kant te glad is? Ik heb net twee games aan die kant gespeeld!" De tweede set was al wel begonnen, maar het stond nog 0-0. Het lijkt erop dat de wedstrijd donderdag om 13.00 uur hervat wordt.

Roland Garros-finaliste Aryna Sabalenka (27) zoekt verkoeling op met haar stuk oudere vriend Toptennisster Aryna Sabalenka is aan het genieten van haar welverdiende vakantie. De nummer één van de wereld verloor de finale van Roland Garros van Coco Gauff. Ze kon de verloren finale maar lastig verwerken en sprak de pers gefrustreerd toe. Ze vertrok naar Griekenland om letterlijk en figuurlijk af te koelen.

Glaasje tequila

Sabalenka is net terug van een reisje naar Mykonos, waar ze met haar vriend Georgios Frangulis genoot van een boekje aan het strand én een glas tequila. De toptennisster gaf na haar verloren finale op Roland Garros al aan toe te zijn aan zo'n alcoholisch drankje.

'Emotionele' toptennisser Aryna Sabalenka biedt excuses aan na Roland Garros-finale: 'Een zware les voor mij' Toptennisster Aryna Sabalenka heeft Coco Gauff haar excuses aangeboden na haar opmerkingen na de finale van Roland Garros. De Belarussische was emotioneel na de nederlaag tegen Gauff en deed 'onprofessionele' uitspraken. "Ik denk dat we allemaal wel eens de controle verliezen."

Frustratie na Roland Garros

Coco Gauff bleek in Frankrijk te sterk voor Sabalenka, wat voor veel frustratie zorgde. Ze zei op de persconferentie na haar verloren finale dat de winst van Gauff volledig aan haar eigen fouten te danken was. "Het was de slechtste finale die ik ooit heb gespeeld", zei Sabalenka. "Ik denk dat ze niet heeft gewoon omdat ze zo geweldig speelde."

Daar is ze nu van teruggekomen. "Het was volledig onprofessioneel. Ik liet mijn emoties de overhand nemen", vertelde ze aan Eurosport Duitsland. "Ik denk dat we allemaal wel eens van die dagen hebben waarop we de controle verliezen." Sabalenka heeft Gauff haar excuses aangeboden, gaf ze aan.

Wimbledon verhoogt het prijzengeld aanzienlijk na protest van toptennissers: dit krijgt de winnaar De toptennissers zullen dit jaar éxtra veel zin hebben in Wimbledon, want de organisatie heeft op verzoek van de spelers het prijzengeld verhoogd. Voor de winnaar ligt liefst elf procent meer geld klaar dan vorig jaar.

Wimbledon

De 27-jarige tennisster kan op korte termijn al revanche nemen voor haar verloren finale. Op maandag 30 juni begint namelijk het volgende Grand Slam-toernooi alweer: Wimbledon. Voor de winnaar in het enkelspel ligt liefst 3,5 miljoen euro klaar.