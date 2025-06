Toptennisster Aryna Sabalenka is aan het genieten van haar welverdiende vakantie. De nummer één van de wereld verloor de finale van Roland Garros van Coco Gauff. Ze kon de verloren finale maar lastig verwerken en sprak de pers gefrustreerd toe. Ze vertrok naar Griekenland om letterlijk en figuurlijk af te koelen.

De 27-jarige Belarussische dacht grote kans te hebben om voor het eerst in haar loopbaan Roland Garros op haar naam te schrijven. Na het pakken van de eerste set verloor ze de finale alsnog aan de talentvolle Gauff: 7-6 (5) 2-6 4-6. Dat Gauff de titel pakte in Parijs, lag vooral aan Sabalenka, vond de nummer één van de wereld zelf.

Ongeloof over ‘lullige’ uitspraken Aryna Sabalenka op Roland Garros: ‘Waarom zou je dat zeggen?’ Na het verlies in de Roland Garros-finale kon Aryna Sabalenka haar emoties niet bedwingen. Ze barstte direct in tranen uit en was tijdens de persconferentie nog steeds zichtbaar aangeslagen. Haar uitspraken over winnares Coco Gauff zorgden voor verbazing en niet in positieve zin. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vol ongeloof.

Vakantie Griekenland

"Het was mijn slechtste finale ooit, dit doet enorm veel pijn", vertelde ze toen. Sabalenka klaagde ook over de weersomstandigheden. "Elke keer dat ze (Gauff, red.) de bal sloeg, zorgde de wind ervoor dat die als een gek door de lucht vloog en was ik altijd te laat." Een goed moment om op vakantie te gaan naar het Griekse eiland Mykonos.

Daar verschenen deze week de foto's van. De toptennisster geniet van het lekkere weer in Griekenland, leest een boekje op het strand en sipt aan een glas tequila. Dat doet ze samen met haar stuk oudere vriend Georgios Frangulis.

Artikel gaat verder onder de foto.

Vriend Sabalenka

Sabalenka en haar Braziliaanse vriend Frangulis zijn nog niet zolang samen. Ze werden in 2024 pas voor het eerst met elkaar gezien. Hij is een stuk ouder: met zijn 36 jaar is hij bijna tien jaar ouder dan de tennisster. Sabalenka's vriend is geboren in Brazilië, maar zijn familie komt uit Griekenland. Vandaar het tripje naar het zonnige vakantieland.

Frangulis is een ondernemer en vooral bekend als oprichter van Oakberry, een zogenaamde suporfood uit Brazilië. De winkelketen heeft zelfs enkele locaties in Nederland. De Griekse Braziliaan wordt vaak genoeg gespot bij tennistoernooien van Sabalenka.

Toptennisster krijgt bijval na pijnlijk einde op Roland Garros: ‘Ga lekker tequila drinken’ Aryna Sabalenka verloor afgelopen weekend de finale van Roland Garros. Na afloop was ze zichtbaar aangeslagen en baalde ze van zowel haar eigen spel als de omstandigheden op de baan. Tijdens de persconferentie liet de Wit-Russische weten dat ze eerst even goed gaat bijkomen op vakantie. Een reactie die oud-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As maar al te goed begrijpen.

"Er was een hele moeilijke periode waarin ik ontzettend blij was dat hij aan mijn zijde stond - hij vrolijkte me altijd op en zorgde er steeds voor dat we leuke dingen deden", vertelde de tennisster aan People.