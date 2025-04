Legende Rafael Nadal pleit voor verandering in tenniswereld: 'Dat kan beslissend zijn'

Oud-toptennisser Rafael Nadal heeft zich uitgesproken over een probleem in de tenniswereld. Al jaren gelden op de baan dezelfde regels, maar volgens de Spanjaard zijn die rond de service op den duur onhoudbaar. "Dan kun je er niet tegenop."

De 38-jarige maakte afgelopen jaar een eind aan zijn tenniscarrière. Hij won daarin 22 grandslamtitels, maar stond nooit bekend om een goede service. In de toekomst zou dat voor een speler wel eens funest kunnen zijn, denkt Nadal.

Dat laat hij weten tijdens een evenement van Eurosport, in samenwerking met het Spaanse sportmedium Diario AS. "De regels in tennis zijn in de hele geschiedenis nog nooit veranderd", begint de voormalig nummer één van de wereld.

Dit is het enorme vermogen van Rafael Nadal, die in luxe geniet van pensioen met vrouw en zoon Rafael Nadal (38) speelde in november 2024 zijn laatste tennispartij. De legende uit Mallorca kan nu in alle luxe genieten van zijn vrije tijd met zijn echtgenote en zoon.

Lengte

De kwaliteiten van spelers veranderen echter wel. "Mensen worden steeds langer en bewegen beter. De opslag kan beslissend zijn." Daarmee kunnen bepaalde tennissers in het voordeel zijn.

"Als die kracht niet gelimiteerd wordt, dan is het onmogelijk om op te kunnen tegen een tennisser van twee meter lang en een goede mobiliteit. Die kun je niet breken", aldus Nadal.

Tennisser Tallon Griekspoor kan zondag zijn eerste graveltitel ooit pakken: 'Dat gebeurt niet elke week' Tallon Griekspoor heeft in Marrakesh de finale bereikt van het plaatselijke ATP-toernooi. Zaterdag was de 28-jarige tennisser uit Haarlem te sterk voor de Poolse qualifier Kamil Majchrzak: 7-5 7-6 (3).

Novak Djokovic

Volgens de tennislegende is dat punt nu nog niet bereikt. Hij geeft de 37-jarige Novak Djokovic als voorbeeld. "Hij heeft onlangs nog de finale bereikt op de Miami Open. En ik speelde daar 2,5 jaar geleden nog." Daardoor denkt Nadal dat er op dit moment nog geen drastische verandering gaande is. "We hebben nog steeds kans op succes."

Djokovic verloor de finale in Miami uiteindelijk wel van de 24-jarige Sebastian Korda, die een stukje langer is dan de Serviër. Die is 1,88 meter lang, terwijl de Brit 1,96 meter aantikt.

Djokovic, Sinner en andere toptennissers trekken aan de bel en sturen kritische brief naar Grand Slams Een groep van 20 toptennissers, waaronder Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka en Coco Gauff, heeft een brief ondertekend gericht aan de organisatoren van de vier Grand Slam-toernooien. De tennissers trekken aan de bel over de verdiensten van de grote toernooien.

Djokovic pakte op het toernooi nog wel een record af van Nadal. De Serviër pakte zijn 411e overwinning en gaat daarmee voorbij aan de 410 zeges die Rafael Nadal in zijn loopbaan pakte.