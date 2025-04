Toptennisser Tallon Griekspoor staat voor bijzondere mijlpaal

Tallon Griekspoor heeft in Marrakesh de finale bereikt van het plaatselijke ATP-toernooi. Zaterdag was de 28-jarige tennisser uit Haarlem te sterk voor de Poolse qualifier Kamil Majchrzak: 7-5 en 7-6 (3).

De nummer 37 van de wereld treft zondag de Italiaan Luciano Darderi (ATP-57) in de strijd om zijn derde titel. Griekspoor won zijn twee eerdere partijen tegen Darderi, beide in 2024.

Het wordt voor Griekspoor zijn eerste finale bij een ATP-toernooi op gravel. Wel won hij tien kleinere evenementen op een lager niveau op gravel (challengers en futures).

Breaks

De Nederlander verloor tegen Majchrzak al in de derde game zijn service en slaagde er pas bij 5-4 in om terug te breken. Griekspoor benutte bij 6-5 zijn tweede setpunt op de opslag van de mondiale nummer 122, die in de tweede ronde Jesper de Jong had uitgeschakeld.

Majchrzak kreeg bij 4-4 en 40-0 de eerste breakpoints van de tweede set, maar Griekspoor werkte ze allemaal weg. In de tiebreak nam de Nederlander al snel een voorsprong en gaf die niet meer weg.

Marrakesh

Griekspoor is als eerste geplaatst in het Marokkaanse Marrakesh en kon dus worden gezien als favoriet voor de titel. Maar het was al sinds 2013 niet meer voorgekomen dat de nummer 1 van de plaatsingslijst was doorgedrongen tot de halve finales van het toernooi. Griekspoor kwalificeerde zich voor het eerst in zijn carrière voor de laatste vier van een graveltoernooi.

Griekspoor was "uiteraard heel blij" met zijn overwinning. "En het is ook altijd fijn om een finale te halen, dat gebeurt niet elke week. Het was een heel moeilijke wedstrijd, maar ik was heel blij met mijn spel. Morgen kan ik hier als eerste Nederlander de titel pakken, dat klinkt goed en dat ga ik proberen."

ATP

Griekspoor won in 2023 de toernooien van Pune en Rosmalen. In datzelfde jaar verloor de nummer 1 van Nederland de finale in Washington. Daarna stond hij niet meer in de finale van een ATP-toernooi.