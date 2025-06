De Britse tennisfans verloren vrijdag alle hoop op een 'thuisspeler' als winnares van het grastoernooi Queen's in Londen. Emma Raducanu was de laatste toptennisster uit Engeland die uitgeschakeld werd in de kwartfinale. Maar de fans hebben iets anders gezien om over te roddelen, want er zat een bekend gezicht in haar spelersbox. Zou het haar nieuwe vriend zijn?

Raducanu (22) werd in de Andy Murray Arena gesteund door haar coach Nick Cavaday, manager Thomas Houchin én Benjamin Heynold. De 24-jarige landgenoot van Raducanu is ook een tennisser en ze kennen elkaar al sinds zij zes jaar oud was. Ze groeiden samen op tijdens de tennislessen en vertegenwoordigden allebei Team Groot-Brittannië bij internationale toernooien in de jeugd. Volgens de Daily Mail suggereren bronnen dichtbij de twee dat 'hun jarenlange vriendschap uitgegroeid is tot een romance'.

Vriendjes waren verboden

Raducanu is vrijgezel sinds haar relatie met Carlo Agostinelli vorig jaar uitging. Dat ze überhaupt een vriend kreeg, mag een wonder heten. Eerder onthulde ze dat haar ouders haar altijd verboden om met jongens om te gaan. "Mijn ouders waren er erg op tegen, omdat vriendjes trainingen zouden verstoren. Toen ik jonger was, mocht ik niet eens tijd doorbrengen met vriendinnen. Daar was ik lang boos over, maar het heeft me ook zelfvertrouwen gegeven en de kwaliteit om tijd met mezelf door te brengen", zei ze eerder.

Blessure

Haar avontuur op Queen's strandde dus in de kwartfinale, waarin ze verloor van de Chinese toptennisster Qinwen Zheng. Voorafgaand aan de tweede set moest ze behandeld worden tijdens een medische time-out, omdat ze last blijft houden van haar rug. "Ik ben niet overbezorgd dat het iets serieus is, maar ik weet wetl dat het vervelend is en goed aangepakt moet worden", zei ze na afloop van haar verloren partij.

Wimbledon in gevaar?

De vrees is wel dat Wimbledon in gevaar komt. De grote gras-Grand Slam begint eind juni in Londen en Raducanu is door haar prestaties op Queen's voorlopig de nummer 1 van Groot-Brittannië en daarmee dus een extra publiekslieveling op het heilige Engelse gras. "Ik weet niet of ik topfit ben dan. Deze problemen sluimeren al een paar weken en ik heb ook al eerder rugproblemen gehad. Ik denk dat het een zwak punt bij mij is. Ik weet dat ik er goed voor moet zorgen."