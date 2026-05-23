Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zorgden vorig jaar misschien wel voor de beste finale ooit op Roland Garros, maar nog vóór het toernooi begint, is al zeker dat die eindstrijd er dit jaar niet komt. Dat is een groot gemis voor het toernooi volgens ex-toptennisser Alex Corretja. “Het is anders als hij er niet is”, zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

“Natuurlijk mis ik Carlos, want dat doet iedereen”, reageert Corretja, die tijdens het toernooi in Parijs analist is voor Eurosport, op de afwezigheid van zijn landgenoot. Alcaraz liep aan het begin van het gravelseizoen een polsblessure op en dat blijkt een serieus kwetsuur. Hij miste al de masterstoernooien in Rome en Madrid en moet ook Roland Garros laten schieten. Deze week kondigde Alcaraz zelfs aan dat hij ook op Wimbledon zal ontbreken.

'Het is anders als hij er niet is'

Corretja is een groot liefhebber van de zevenvoudig grandslamkampioen. “Hij is een charismatische speler en heel uniek. De manier waarop hij speelt, hoe hij zich gedraagt en hoe hij vragen beantwoordt in interviews. Het is anders als hij er niet is. Dat gevoel had ik ook al toen Rafa (Nadal, red.) er niet meer bij was.”

Als Spanjaard komt de afmelding van Alcaraz natuurlijk extra hard aan, maar toch is Corretja, zelf finalist in Parijs in 1998 en 2001, ook benieuwd naar wat er zonder hem gaat gebeuren. “De afgelopen jaren hadden we telkens Carlos en Jannik in de finale en dat is prima, maar nu krijgen anderen het idee dat ze een kans hebben. Iemand moet erin geloven en tegen zichzelf zeggen: hé, ik ben er en ik ben er klaar voor om tegen Sinner te spelen als hij ook de finale haalt.”

'Daar hangt mijn passie niet van af'

Corretja zal dan ook niet met tegenzin naar de partijen in de Franse hoofdstad kijken: “Om eerlijk te zijn heb ik geleerd dat mijn passie voor tennis niet afhangt van één speler. Zelfs niet als het een van mijn beste vrienden is of als het een Spanjaard is. Ik ga er met net zoveel motivatie in als normaal, want elke keer dat ik op Roland Garros ben, voelt het alsof het een droom is.”

