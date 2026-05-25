Het tweede grandslamtoernooi van het jaar is zondag van start gegaan. Op Roland Garros houden Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong deze keer de Nederlandse eer hoog. Twee van hen komen maandag in actie in de eerste ronde. Bekijk hier het volledige programma en volg live de verrichtingen van de Nederlanders. De Jong won maandag zijn partij, terwijl Van de Zandschulp momenteel op de baan staat.

Vorig jaar deden er liefst vijf Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi op Roland Garros, maar deze keer blijft dat aantal beperkt tot slechts drie. Alleen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong zijn van de partij. De Jong had zich eigenlijk niet geplaatst, maar is door een afmelding op het laatste moment aan het toernooi toegevoegd als lucky loser.

De Jong en Van de Zandschulp in actie

Op de tweede dag komen De Jong en Van de Zandschulp in actie. Van de Zandschulp is zojuist begonnen aan zijn partij tegen Francisco Cerundolo spelen. Dat is een loodzware opgave, want Cerundolo is als 25e geplaatst en de Argentijn won alle drie de onderlinge ontmoetingen. Vorige maand wist Van de Zandschulp slechts drie games van hem te winnen in München.

De Jong bereikt tweede ronde

De Jong haalde eerder op de dag voor het derde jaar op rij de tweede ronde in Parijs. Hij nam het in een speciaal duel op tegen oud-kampioen Stan Wawrinka, die na dit seizoen gaat stoppen. De Zwitser won in 2015 het toernooi en doet dit jaar voor het laatst mee in Parijs. De partij tegen De Jong bleek zijn laatste duel ooit op Roland Garros, want de Nederlander won in vier sets.

Griekspoor, die vorig jaar in Parijs de achtste finales haalde, is bij de loting gekoppeld aan de Italiaan Matteo Arnaldi. Hij komt dinsdag pas in actie.

Programma enkelspel mannen

Programma enkelspel vrouwen

Titelhouder bij de mannen ontbreekt

Bijna de volledige top uit de tenniswereld gaat in de Franse hoofdstad de komende weken strijden om de tweede grandslamtitel van het jaar. Eén van de grootste namen ontbreekt echter in Parijs, want titelhouder Carlos Alcaraz is er door een blessure niet bij. De polskwetsuur van de Spanjaard is dusdanig ernstig dat hij volgende maand ook Wimbledon mist.

Door zijn afwezigheid is Jannik Sinner, de man die hij vorig jaar in een epische finale versloeg, de topfavoriet. De Italiaan lijkt vooral rekening te moeten houden met drievoudig winnaar Novak Djokovic en Alexander Zverev, die nog altijd wacht op zijn eerste grandslamtitel.

Veel kanshebbers bij de vrouwen

Bij de vrouwen is Coco Gauff de titelverdedigster. Zij won vorig jaar in een zinderende finale van Aryna Sabalenka. Ondanks die nederlaag is de Belarussische nummer 1 van de wereld wel de grote favoriet. Met Gauff, viervoudig kampioene Iga Swiatek, Elina Svitolina, Mirra andreeva en Amanda Anisimova zijn er echter flink wat andere kanshebbers.

